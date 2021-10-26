Більше не просто серіал від Netflix: перша масштабна офлайн "Гра в Кальмара" уже в Одесі
Джерело:Romantic quest
Суперпопулярний серіал Південної Кореї "Гра в Кальмара" спричинив справжнє цунамі після свого виходу, яскраві візуальні елементи якого прокотилися хвилею у моді, манікюрі, оформленні інтер’єрів тощо. Тож ідея квесту висіла у повітрі – варто лиш якісно втілити її у реальність, що і взялися зробити організатори Romantic quest з Одеси.
Тепер фанати дорами можуть і самі попробувати себе у дитячих іграх на вибування та зі справжнім грошовим призом, адже Romantic quest підготували для вас доволі масштабний квест.
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І усе це – з інтригою, адже у назначений час та у назначеному місці в центрі Одеси учасникам зав’яжуть очі, посадять в автобус і … повезуть на ігрову локацію у невідоме місце, де зберуться такі самі відчайдухи з порядковими номерами від 1 до 50.
Там, у поділеній на зони локації в 10 тисяч метрів квадратних, вас чекатимуть 6 повноцінних ігор, в яких ви повинні за 4 години довести, що сильніші, розумніші та хитріші 49 суперників. Накопичувальна система балів визначить найкращих, тих, хто пройде у суперфінал та побореться за перемогу.
Антураж гри буде продуманим до деталей – тих, хто вибув, "будуть саме "вбивати" за допомогою спеціальної зброї (не справжньої, звичайно, але такої, що максимально зберігає антураж)", – обіцяють організатори.
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Що стосується самих ігор, ми постараємося максимально зберегти антураж "Гри в кальмара", однак при цьому не копіювати весь сценарій, так, щоб учасники не могли передбачити, якими точно будуть ігри,
– поділилися задумом захопливого квесту організатори в коментарі 24 каналу.
У день Х на вас чекає:
- занурення в атмосферу "Гри в кальмара" в масштабних локаціях, обладнаних необхідним інвентарем;
- індивідуальна екіпіровка для кожного учасника;
- актори-наглядачі, які уважно будуть слідкувати за вами та суперниками;
- сухий пайок;
- наприкінці – шикарні емоції та яскраві фотографії на пам'ять;
- а самому удачливому гравцю – грошовий приз у розмірі 3 тисяч гривень!
Варто зазначити, що звістка про "Гру у кальмара" в реальному житті спричинила справжній фурор.
Що стосується ажіотажу з приводу місць – то дійсно ідея отримала досить великий відгук з боку людей. Нам кожен день дуже багато пишуть, дізнаються з приводу гри. На цю мить вже зібрано понад половини команди,
– зауважили Romantic quest.
Готові забрати свій порядковий номер та випробувати себе та удачу? Тоді за всіма деталями звертайтеся за посиланням.Дата проведення першої захопливої "Гри в кальмара" – 6 листопада 2021 року.
Вартість участі – 1000 гривень.