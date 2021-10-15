На концерті чарівна Джамала презентує нову програму та одразу два альбоми: мініальбом "МИ" і повноформатний альбом "5:45", а також прозвучать сингли "Вдячна", "Вірю в тебе", що розкривають багатий духовний світ жінки, яка успішно виконує декілька місій: мами, дружини й митця.

Вас може зацікавити Прощальний тур Україною: де та коли можна буде почути Vivienne Mort

Окрім нових пісень в розкішному живому виконанні цього вечора гратимуть для вас усім відомі та всіма любимі композиції, які подарують естетичну насолоду та незабутні враження.

Що відомо про Джамалу

Джамала є однією з найбільш відомих та любимих співачок України та переможницею Євробачення 2016 року, якій однаково прекрасно даються як народні мотиви, так і джаз. В її доробку безліч пісень як сольних, так і в колаборації, наприклад, "Эндорфины" з музикантом Pianoбой, "Жалi" з хіп-хоп виконавицею Alyona Alyona, "Моя земля" з прекрасною TAYANNA та багатьма іншими.

Пісні Джамали – це поєднання глибоких смислів та потужного вокалу, які не залишають байдужими, які чіпляють та надихають.

Jamala – Вірю в тебе, мініальбом "МИ": дивитись відео онлайн

Отже, концерт Джамали це:

Довгоочікувана зустріч після тривалої перерви.

Живе виконання, яке зачарує кожного новими піснями та улюбленими хітами.

Презентація аж двох нових альбомів всесвітньовідомої співачки.

Прекрасний вечір, який зігріє атмосферою краси й романтики.