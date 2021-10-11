Грандіозна онлайн-конференція AI Ukraine з практичного застосування штучного інтелекту

Три потоки, 30 спікерів та безліч тем, об’єднаних навколо практичного застосування штучного інтелекту та аналізу великих даних – усе це 30 жовтня матимуть змогу відвідати усі охочі на великій міжнародній онлайн-конференції AI Ukraine Conference.

Уже зовсім скоро, 30 жовтня, усі, хто цікавиться штучним інтелектом, машинним навчанням, наукоємними моделями NLP, хмарними технологіями, роботою з даними, тим, як усе це можна застосувати у бізнесі тощо, матимуть можливість відвідати масштабну міжнародну онлайн-конференцію, яку з 2014 року проводить консалтингова компанія AltexSoft.

Вам буде цікаво Україна має всі шанси стати лідером у сфері штучного інтелекту

На гостей чекає насичена програма від доповідачів з України, Великобританії, Канади та Франції. Насичені доповіді об’єднали у три потоки:

Наука про дані та машинне навчання (Data Science and Machine Learning) , де дізнаєтеся про новітні алгоритми та їх застосування для вирішення різних завдань, а також про розробки в галузях Deep Learning для Computer Vision, Natural Language Processing, Speech recognition тощо;

, де дізнаєтеся про новітні алгоритми та їх застосування для вирішення різних завдань, а також про розробки в галузях Deep Learning для Computer Vision, Natural Language Processing, Speech recognition тощо; Штучний інтелект для бізнесу та продуктів (Artificial Intelligence for Business & Products) , де почуєте про використання ШІ для оптимізації бізнес-процесів у різних галузях промисловості, збільшення прибутку, створення нових продуктів для ринку, а також як запускати стартапи та керувати командами ШІ;

, де почуєте про використання ШІ для оптимізації бізнес-процесів у різних галузях промисловості, збільшення прибутку, створення нових продуктів для ринку, а також як запускати стартапи та керувати командами ШІ; Інженерія даних та MLOps (Data Engineering & MLOps), де ознайомитеся з прикладами рішень у галузі інженерії даних, бізнес-аналітики та аналізу даних та розглянете питання зберігання, управління, обробки, аналізу та візуалізації.

Серед спікерів ж досвідчені професіонали з великим досвідом в роботі зі штучним інтелектом, зокрема ІТ– директор лондонського кількісного хедж-фонду Principia Invest Олександр Проскурін, засновник та директор Neurons Lab Алекс Гончар, провідний викладач курсів Transformer machine learning Михайло Константинов, світовий експерт в галузі MLOps, COO глобального AI Infrastructure Alliance Марія Давидова, інженер-дослідник у лабораторії досліджень штучного інтелекту Facebook (FAIR) у Лондоні Фабіо Петроні та багато інших.

Під час реалізації запитів наших клієнтів у тих чи інших проєктах ми часто доходили висновку, що буде доцільно використовувати ШІ для оптимального вирішення поставлених задач. Щоб нарощувати експертність, мати змогу обмінюватися досвідом та популяризувати ШІ в Україні, ми вирішили створити площадку, що буде збирати спеціалістів з усього світу,

– діляться задумом конференції у AltexSoft.

До 15 жовтня у вас є можливість придбати квитки по нижчим цінам.

AI Ukraine 2021​: відео

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Не пропустіть можливість почути інформативно насичені доповіді, познайомитися з колегами та однодумцями, обмінятися досвідом, а також поставити свої питання спікерам.

: 30 жовтня 2021 року, 10:00 – 19:30: 750 – 1200 гривень до 15 жовтня, після – 1000 та 1500 відповідно. Студентам безплатно.про теми конференції, її спікерів та розклад, а також придбати квиток ви можете за посиланням

Масштаби минулої конференції: відео AI Ukraine Conference