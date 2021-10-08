Турне луцький гурт розпочне зі свого материнського міста вже у понеділок, 11 жовтня. Afisha24 публікує повний розклад виступів артистів.
До слова Гурт Go_A оголосив про концерти в Європі: скільки коштують квитки
Всеукраїнський тур гурту "Фіолет"
За словами організаторів, заплановані виступи у 9 містах у повному складі з повним рок-н-ролом. Виконавці заспівають і старі хіти і нові композиції. Лунатимуть треки "Бібліотека", "Романтика", "КБК", "Кохана". Початок концертів – о 20:00.
Артисти "Фіолету" виступатимуть у:
- 11 жовтня – Луцьк, Гармидер ангар-stage;
- 12 жовтня – Львів, !FESTrepublic;
- 13 жовтня – Тернопіль, Nа Пошті;
- 14 жовтня – Хмельницький, Пивний ресторан "Хміль";
- 18 жовтня – Вінниця, Royal Pub;
- 19 жовтня – Дніпро, Poplavok Music Hall;
- 20 жовтня – Харків, LF Club;
- 21 жовтня – Суми, Конгрес-центр СумДУ;
- 05 грудня – Київ, клуб Atlas.
Вартість вхідного квитка на виступи рок-гурту складає 250 гривень по всій України. Виключенням є Київ – у клубі Atlas буде декілька секторів, тому вартість коливатиметься від 350 до 550 гривень.
Нова пісня і відео-спогад "Не забувай мене": відео