Гурт "Фіолет" рушає у Всеукраїнський тур з 11 жовтня: розклад виступів музикантів

Український рот-гурт "Фіолет" вирушає у Всеукраїнський тур на підтримку нового синглу "Стежка". Виконавці відвідають 9 міст, фінальний концерт запланований на 5 грудня у Києві.

Турне луцький гурт розпочне зі свого материнського міста вже у понеділок, 11 жовтня. Afisha24 публікує повний розклад виступів артистів.

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Всеукраїнський тур гурту "Фіолет"

За словами організаторів, заплановані виступи у 9 містах у повному складі з повним рок-н-ролом. Виконавці заспівають і старі хіти і нові композиції. Лунатимуть треки "Бібліотека", "Романтика", "КБК", "Кохана". Початок концертів – о 20:00.

Артисти "Фіолету" виступатимуть у:

11 жовтня – Луцьк, Гармидер ангар-stage;

12 жовтня – Львів, !FESTrepublic;

13 жовтня – Тернопіль, Nа Пошті;

14 жовтня – Хмельницький, Пивний ресторан "Хміль";

18 жовтня – Вінниця, Royal Pub;

19 жовтня – Дніпро, Poplavok Music Hall;

20 жовтня – Харків, LF Club;

21 жовтня – Суми, Конгрес-центр СумДУ;

05 грудня – Київ, клуб Atlas.

Вартість вхідного квитка на виступи рок-гурту складає 250 гривень по всій України. Виключенням є Київ – у клубі Atlas буде декілька секторів, тому вартість коливатиметься від 350 до 550 гривень.

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