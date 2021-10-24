Перший концерт артисти зіграють в Івано-Франківську вже на початку листопада. Вартість квитків стартує від 250 гривень.

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Всеукраїнський тур рок гурту

Артисти гурту Тінь сонця випустили новий альбом з козацьким роком. Він називається "Тернистий шлях". Виконавці відправляються у турне Україною, аби презентувати свої нові композиції слухачам.

Нова композиція гурту: відео

На концертах вони також виконають і свої хіти. Наприклад, однією з найвідоміших композицій гурту Тінь сонця є пісня "Козаки", під яку тривалий час виходив на ринг боксер Олександр Усик. Цю ж композицію обрали музичною візитівкою ЄВРО-2016.

Розклад концертів

  • 4 листопада – Івано-Франківськ
  • 5 листопада – Львів
  • 6 листопада – Рівне
  • 7 листопада – Луцьк
  • 11 листопада – Вінниця
  • 12 листопада – Херсон
  • 13 листопада – Миколаїв
  • 14 листопада – Одеса
  • 18 листопада – Полтава
  • 20 листопада – Краматорськ
  • 21 листопада – Харків
  • 26 листопада – Дніпро
  • 27 листопада – Кривий Ріг
  • 28 листопада – Запоріжжя

У грудні заплановано також концерт у Києві, але наразі немає остаточної інформації про місце проведення та вартість квитків, але організатори обіцяють повідомити вже найближчим часом.