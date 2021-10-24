Гурт "Тінь сонця" рушає у Всеукраїнський тур у листопаді: де лунатиме козацький рок

Виконавці гурту "Тінь сонця" нещодавно випустили новий альбом. З ним артисти рушають у великий концертний тур Україною. У переліку зазначено 15 міст з усієї країни.

Перший концерт артисти зіграють в Івано-Франківську вже на початку листопада. Вартість квитків стартує від 250 гривень.

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Всеукраїнський тур рок гурту

Артисти гурту Тінь сонця випустили новий альбом з козацьким роком. Він називається "Тернистий шлях". Виконавці відправляються у турне Україною, аби презентувати свої нові композиції слухачам.

Нова композиція гурту: відео

На концертах вони також виконають і свої хіти. Наприклад, однією з найвідоміших композицій гурту Тінь сонця є пісня "Козаки", під яку тривалий час виходив на ринг боксер Олександр Усик. Цю ж композицію обрали музичною візитівкою ЄВРО-2016.

Розклад концертів

4 листопада – Івано-Франківськ

5 листопада – Львів

6 листопада – Рівне

7 листопада – Луцьк

11 листопада – Вінниця

12 листопада – Херсон

13 листопада – Миколаїв

14 листопада – Одеса

18 листопада – Полтава

20 листопада – Краматорськ

21 листопада – Харків

26 листопада – Дніпро

27 листопада – Кривий Ріг

28 листопада – Запоріжжя

У грудні заплановано також концерт у Києві, але наразі немає остаточної інформації про місце проведення та вартість квитків, але організатори обіцяють повідомити вже найближчим часом.

Квитки на концерти, які довелось перенести в Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Краматорську та Харкові є дійсними на ці виступи артистів.