Гурт "Тінь сонця" рушає у Всеукраїнський тур у листопаді: де лунатиме козацький рок
Джерело:24 канал
Виконавці гурту "Тінь сонця" нещодавно випустили новий альбом. З ним артисти рушають у великий концертний тур Україною. У переліку зазначено 15 міст з усієї країни.
Перший концерт артисти зіграють в Івано-Франківську вже на початку листопада. Вартість квитків стартує від 250 гривень.
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Всеукраїнський тур рок гурту
Артисти гурту Тінь сонця випустили новий альбом з козацьким роком. Він називається "Тернистий шлях". Виконавці відправляються у турне Україною, аби презентувати свої нові композиції слухачам.
Нова композиція гурту: відео
На концертах вони також виконають і свої хіти. Наприклад, однією з найвідоміших композицій гурту Тінь сонця є пісня "Козаки", під яку тривалий час виходив на ринг боксер Олександр Усик. Цю ж композицію обрали музичною візитівкою ЄВРО-2016.
Розклад концертів
- 4 листопада – Івано-Франківськ
- 5 листопада – Львів
- 6 листопада – Рівне
- 7 листопада – Луцьк
- 11 листопада – Вінниця
- 12 листопада – Херсон
- 13 листопада – Миколаїв
- 14 листопада – Одеса
- 18 листопада – Полтава
- 20 листопада – Краматорськ
- 21 листопада – Харків
- 26 листопада – Дніпро
- 27 листопада – Кривий Ріг
- 28 листопада – Запоріжжя
У грудні заплановано також концерт у Києві, але наразі немає остаточної інформації про місце проведення та вартість квитків, але організатори обіцяють повідомити вже найближчим часом.Зверніть увагу! Квитки на концерти, які довелось перенести в Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Краматорську та Харкові є дійсними на ці виступи артистів.