Книги, кава і вінтаж: чого очікувати від фестивалю у Львові

У культурній столиці Україні з 8 по 10 жовтня відбуватиметься захід Coffee, Books & Vintage Festival. Редакція Afisha24 структурувала інформацію про подію, програму та цікавинки під час фестивалю.

Тут можна буде придбати книжки та вінтажні речі, пороздивлятися на ретроавтомобілі та послухати розмови про літературу. А ще – заплановано концерт!

До слова Pianoboy, The Hardkiss та ТНМК: 5 найбільш очікуваних концертів України цього тижня

Coffee, Books & Vintage Festival

Кава

: 8 – 10 жовтня: !FESTrepublic (вулиця Старознесенська, 24 – 26): від 50 гривень

Фестиваль триватиме 3 дні у мистецькому просторі FestRepablic. Основний його напрямок – кавовий. Будуть майстер-класи, лекції, воркшопи, дегустації тощо. Усі учасники фестивалю зможуть послухати цікаві виступи спікерів про масштабування бізнесу, дефекти обсмажування та навіть про те, з чого складається ціна на каву.

Промо кавового фестивалю: відео

На подію приїдуть зірки та легенди кавових чемпіонатів з Греції, Данії, Румунії, Італії та Швейцарії. А ще будуть представники компаній, що спеціалізуються на кавових машинах та обладнанні, виробники горняток та упакування, і звичайно – продавці кави. Тож нетворкінг на фестивалі стане невід'ємною його частиною.

Книги

Заплановані літературні івенти для дітей і для дорослих, а також – ярмарок книжок. Організатори вже оголосили 2 зіркових учасників – це Мар’яна Савка та Іван Малкович. Обидва вони – видавці, літератори та поети. Буде нагода почути їх у дуеті, тож не проґавте!

Вінтаж

Тут буде можливість поповнити свої інтер'єри та гардероби вінтажними цікавинками. На фестивалі також будуть лекції про вінтаж та моду, можна буде спробувати класичне гоління лезом та переглянути виставку ретро автомобілів А ще показ мод, dance battle в стилі 1920-х, конкурс на кращий костюм та ще багато цікавого.

Бонус-концерт

Приємним доповненням до насиченої програми буде концерт гурту "Один в каное" о 20:00 8 жовтня.



Афіша виступу гурту "Один в каное" / Фото зі сторінки фестивалю