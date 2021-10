Легендарні рок-зірки відправились у світовий тур на підтримку своєї свіжої студійної роботи, у якому не оминуть і три міста України, а саме Запоріжжя, Харків та, звісно, Київ.

На вибуховому концерті 22 жовтня на сцені Палацу Спорту в Запоріжжі, 24 жовтня на сцені Жовтневого Палацу в Києві та 25 жовтня на сцені Палацу Спорту в Харкові фанати року почують як композиції з нового альбому, так і живе виконання неймовірних хітів бенду. Вас порадують такі відомі треки як Love Hurts, Holiday, Animals, Dream On, Bad Bad Boy, Hair Of The Dog – шедеври, кожна нота яких відома поціновувачам року.

Яскравий неординарний рок, перевірений роками, і зухвалий шарм запалять вогонь у кожному гостеві події, адже гурт не втратив тяжкості з роками, а навпаки набрав розгону. Буде гаряче!

Nazareth – Bad Bad Boy: дивитись відео онлайн

Що відомо про Nazareth

Легенди рок-музики, у доробку яких 24 студійних альбоми з піснями, що стали кращими зразками музичного фонду старого доброго року 70-80-х років. По всьому світі вони продали понад 30 мільйонів своїх альбомів, найуспішніші з яких Razamanaz (1973), Loud'n'Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) і Close Enough For Rock'n'Roll (1976).

Їх перший успіх і подальша відомість, яка не згасає дотепер, розквітли ще в середині 70-х у світовому турне разом з іншими легендарними монстрами року Deep Purple, у яких бенд виступав на розігріві. А подальші колаборації та дружба колективів тільки піддали жару популярності й так гарячому рок-гурту.