Артист підготував дивовижну програму. До неї увійшли композиції, які знає та любить слухач, крім того, творчість маестро неможливо уявити без музики відомого композитора Енніо Морріконе.

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Концерт Святослава Кондратіва

Основу програми виступу скрипаля Святослава Кондратіва складають твори Енніо Морріконе. Його називають одним з найвидатніших композиторів сучасності і найвідомішим композитором у світі кіно. Саме він писав музику до більшості фільмів і телесеріалів – до списку увійшли понад 400 картин, які знімали в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині, США. Композитор також є володарем багатьох премій, серед яких премії "Оскар" і "Греммі".

Український музикант розповів, що слухачам дуже сподобалася пронизлива "Chi Mai" з саундтреку до фільму "Професіонал" у його виконанні. Саме тому скрипаль присвятив власний твір "Memory" Морріконе і знову здобув приголомшливий успіх.Тому скрипаль виконує твори відомого митця та додає власні композиції. Виходить неймовірно романтичний мікс.

Виступ скрипаля: відео

Святослав Кондратів має власний музичний проєкт "СвітОчімаСкріпаля". У рамках цього він знімає відео виступи у найпрекрасніших куточках світу – Метеорах Греції, дюнах Сахари, норвезьких фьордах, Канарських островах, Парижі, Венеції, Барселоні. Тому він відомий далеко за межами своєї Батьківщини.

Одна з візуальних робіт Маестро: відео

Розклад концертів: