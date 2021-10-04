Цього тижня виконавці виступатимуть в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Львові. Ціни на квитки стартують від 200 гривень.
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Ріаnобой
Артист буде співати наживо. Крім того, композиції отримають несподіване оркестрове аранжування. Тож цю подію у Львівській опері неможливо пропустити!
Олександр Пономарьов
Головний романтик країни Олександр Пономарьов представить нову концертну програму. На цей концерт його прихильники чекали ще від березня 2020 року. Тож тепер нарешті слухачі матимуть можливість почути виконавця наживо.
The Hardkiss
Гурт випустив новий, четвертий альбом "Жива і не залізна". На концерті артисти виконають нові композиції та улюблені хіти. Крім Запоріжжя на цьому тижні послухати музику одного з найвідоміших виконавців можна у Краматорську та Маріуполі.
ТНМК
Концерт виконавців українського хіп-хопу відбудеться у невеличкому столичному клубі. Тому буде тепла камерна атмосфера, можна буде роздивитися виконавців зблизька та насолодитися звучанням улюблених композицій.
Концерт Романа Скорпіона
Виконавець зі Львова потішить публіку своїми хітами та надзвичайно теплою і запальною атмосферою. Організатори оголосили, що співак також зіграє і нові композиції.
Сольний концерт Yekwon Sunwoo (фортепіано, Південна Корея)
Yekwon Sunwoo (Єквон Санву) — корейський піаніст-віртуоз, володар почесного звання Steinway Artist. Це його перший виступ в Україні. Програма виступу доволі цікава та мелодична.