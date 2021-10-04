Pianoboy, The Hardkiss та ТНМК: 5 найбільш очікуваних концертів України цього тижня

Артисти повертають насичені гастролі у своє життя. Вони дають концерти в різних куточках України. Afisha24 зробила добірку про найбільш очікувані виступи 4 – 10 жовтня.

Цього тижня виконавці виступатимуть в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Львові. Ціни на квитки стартують від 200 гривень.

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Ріаnобой

: 4 жовтня 2021 року, 19:30: Львів: Львівський театр опери та балету (проспект Свободи, 28): 340 – 1340 гривень

Артист буде співати наживо. Крім того, композиції отримають несподіване оркестрове аранжування. Тож цю подію у Львівській опері неможливо пропустити!

Олександр Пономарьов

: 4 жовтня 2021 року, 19:00: Дніпро: Дніпропетровський академічний театр опери та балету (проспект Дмитра Яворницького, 72А): від 450 гривень

Головний романтик країни Олександр Пономарьов представить нову концертну програму. На цей концерт його прихильники чекали ще від березня 2020 року. Тож тепер нарешті слухачі матимуть можливість почути виконавця наживо.

The Hardkiss

: 5 жовтня 2021 року, 19:00: Запоріжжя: Палац Спорту Юність (вулиця Перемоги, 66): 490 – 1770 гривень

Гурт випустив новий, четвертий альбом "Жива і не залізна". На концерті артисти виконають нові композиції та улюблені хіти. Крім Запоріжжя на цьому тижні послухати музику одного з найвідоміших виконавців можна у Краматорську та Маріуполі.

ТНМК

: 6 жовтня 2021 року, 21:00: Київ: Music Pub "Pepper's Club" (вулиця Московська, 8, корпус 7): від 390 гривень

Концерт виконавців українського хіп-хопу відбудеться у невеличкому столичному клубі. Тому буде тепла камерна атмосфера, можна буде роздивитися виконавців зблизька та насолодитися звучанням улюблених композицій.

Концерт Романа Скорпіона

: 8 жовтня 2021 року, 20:00: Львів: Malevich Night Club (вулиця Чорновола, 2): 200 – 490 гривень

Виконавець зі Львова потішить публіку своїми хітами та надзвичайно теплою і запальною атмосферою. Організатори оголосили, що співак також зіграє і нові композиції.

Сольний концерт Yekwon Sunwoo (фортепіано, Південна Корея)

: 10 жовтня 2021 року, 19:00: Харків: Харківська обласна філармонія (вулиця Римарська, 21): 220 гривень

Yekwon Sunwoo (Єквон Санву) — корейський піаніст-віртуоз, володар почесного звання Steinway Artist. Це його перший виступ в Україні. Програма виступу доволі цікава та мелодична.