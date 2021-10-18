Поринути у світ мистецтва та розібратися у символізмі: авторська екскурсія Островського

Мистецтвознавець Володимир Островський проведе захопливу лекцію про творчість Гюстава Моро. Він є волхвом символізму. Про цікаві техніки, суть сюжетів картин художника родзинки його полотен можна послухати в Одесі.

Культурний гід допоможе кожному відвідувачу розібратися в цих "мальовничих символах", захопитися гостротою розуму і твердістю руки митця. На слухачів чекає безліч цікавих фактів та насолоди від побачених картин.

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Гюстав Моро – волхв символізму

: 18 жовтня, 19:00: Odessa Factory Group, вулиця Преображенська, 11: 350 гривень

Мистецтвознавець Володимир Островський проведе у захопливий світ живопису та розкриє секрети на відомих картинах митця Гюстава Моро.

Можливо, ви ще не знайомі з полотнами художника. Проте лекція Островський зробить знайомство легким та приємним. Блискуча майстерність в поєднанні з абсолютною освіченістю і різнобічними здібностями дозволили Моро насичувати свої картини глибинною значущістю. В його роботах є складний культурологічний підтекст: на полотнах є фрагменти міфологічних оповідей та сюжети на біблійну тематику.

У вартість квитка екскурсії з Володимиром Островським входить напій на вибір (чай, кава, вино) і десерт. Для компаній від 5 осіб діє знижка 10%. Тривалість заходу – близько 2 годин.