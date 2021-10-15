Автомобиль как часть искусства: самое стильное автособытие года в Киеве MotorBeat 2021

Уже завтра, 16 октября, в Киеве все фанаты авто смогут окунуться в мир машин и проектов, которые строили в течение длительного времени энтузиасты из разных уголков Украины.

Крутой фестиваль, который ежегодно объединяет различные направления автомобильной культуры и собирает сотни ее поклонников и автоэнтузиастов, уже в эту субботу порадует киевлян и гостей города.

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На MotorBeat 2021 вы сможете оценить более 100 эксклюзивных, самых ярких и уникальных автомобилей, от классических до современных спорткаров, в разных направлениях тюнинга на вертолетной площадке КВЦ Парковый.

Окунитесь в мир автомобильной культуры! Фото с фесбук-страницы Motorbeatshow

В программе ценителей машин ждет:

9:00 – 11:00 – заезд участников;

10:00 – 11:00 – аккредитация СМИ;

12:00 – открытие фестиваля для посетителей;

13: 00-1400 – выступление спикеров;

14: 00-15: 00 – chill time;

15:00 – розыгрыш номинаций среди участников;

17:00 – вручение номинации Best of show;

18:00 – официальное закрытие;

19:00 – выезд участников на пробег.

Важно! Организаторы мероприятия могут вносить коррективы в тайминг.

Мы гордимся тем, что можем быть частью прогресса автомобильной индустрии Украины,

– отмечают организаторы фестиваля.