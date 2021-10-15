Автомобиль как часть искусства: самое стильное автособытие года в Киеве MotorBeat 2021
Источник:MOTORBEAT
Уже завтра, 16 октября, в Киеве все фанаты авто смогут окунуться в мир машин и проектов, которые строили в течение длительного времени энтузиасты из разных уголков Украины.
Крутой фестиваль, который ежегодно объединяет различные направления автомобильной культуры и собирает сотни ее поклонников и автоэнтузиастов, уже в эту субботу порадует киевлян и гостей города.
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На MotorBeat 2021 вы сможете оценить более 100 эксклюзивных, самых ярких и уникальных автомобилей, от классических до современных спорткаров, в разных направлениях тюнинга на вертолетной площадке КВЦ Парковый.
Окунитесь в мир автомобильной культуры! Фото с фесбук-страницы Motorbeatshow
В программе ценителей машин ждет:
- 9:00 – 11:00 – заезд участников;
- 10:00 – 11:00 – аккредитация СМИ;
- 12:00 – открытие фестиваля для посетителей;
- 13: 00-1400 – выступление спикеров;
- 14: 00-15: 00 – chill time;
- 15:00 – розыгрыш номинаций среди участников;
- 17:00 – вручение номинации Best of show;
- 18:00 – официальное закрытие;
- 19:00 – выезд участников на пробег.
Важно! Организаторы мероприятия могут вносить коррективы в тайминг.
Мы гордимся тем, что можем быть частью прогресса автомобильной индустрии Украины,
– отмечают организаторы фестиваля.
Где: Киев, Парковая Дорога 16а
Стоимость билета: 350 гривен
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