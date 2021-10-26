Теперь фанаты дорамы могут и сами попробовать себя в детских играх на выбывание и с настоящим денежным призом, ведь Romantic quest подготовили для вас довольно масштабный квест.

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И все это – с интригой, ведь в назначенное время и в назначенном месте в центре Одессы участникам завяжут глаза, посадят в автобус и ... повезут на игровую локацию в неизвестное место, где соберутся такие же смельчаки с порядковыми номерами от 1 до 50.

Там, в разделенной на зоны локации в 10 тысяч квадратных метров, вас будут ждать 6 полноценных игр, в которых вы должны за 4 часа доказать, что сильнее, умнее и хитрее 49 соперников. Накопительная система баллов определит лучших, тех, кто пройдет в суперфинал и поборется за победу.

Антураж игры будет продуманным до мелочей – тех, кто выбыл, "будут именно "убивать" с помощью специального оружия (не настоящего, конечно, но такого, что максимально сохраняет антураж)", – обещают организаторы.

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Что касается самих игр, мы постараемся максимально сохранить антураж "Игры в кальмара", однако при этом не копировать весь сценарий, так, чтобы участники не могли предвидеть, какими точно будут игры,

– поделились замыслом увлекательного квеста организаторы в комментарии 24 канала.

Важно! Возраст желающих испытать себя и побороться за главный приз должен быть от 16 лет.

В день Х вас ждет:

погружение в атмосферу "Игры в кальмара" в масштабных локациях, оборудованных необходимым инвентарем;

индивидуальная экипировка для каждого участника;

актеры-наблюдатели, которые внимательно будут следить за вами и соперниками;

сухой паек;

в конце – шикарные эмоции и яркие фотографии на память;

а самому удачливому игроку – денежный приз в размере 3 тысяч гривен!

Стоит отметить, что известие об "Игре в кальмара" в реальной жизни вызвало настоящий фурор.

Что касается ажиотажа по поводу мест – то действительно идея получила довольно большой отклик со стороны людей. Нам каждый день очень много пишут, узнают по поводу игры. На данный момент уже собрано более половины команды,

– отметили Romantic quest.

Готовы забрать свой порядковый номер и испытать себя и удачу? Тогда за всеми деталями обращайтесь по ссылке.

Дата проведения первой увлекательной "Игры в кальмара" – 6 ноября 2021 года.

Стоимость участия – 1000 гривен.