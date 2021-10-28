Быстро и красиво наполните ленту своих соцсетей фотографиями: insta-прогулка от InstaCafe

InstaCafe предлагает решение задачи, когда и красивую ленту в инстаграме хочется, и времени и желания ее оформлять нет. В 5 крупных городах Украины за 20 минут вы можете наполнить свои соцсети свежими и стильными фото.

С первым сервисом быстрых фотосетов в Украине InstaCafe фотосессия вышла на новый уровень – больше не нужно тратить на нее половину дня и неделю ждать готовые кадры.

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Соло, группой или с любимцами – любая прихоть. Не хватает стильного реквизита? InstaCafe предоставит и его.

В Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре вам необходимо только выбрать стиль, локацию, подобрать лук и всего за 20 минут и 25 долларов профессиональный фотограф превратит прогулку в источник контента для вашего інстаграма.

Более того, все файлы и 8 выбранных вами обработанных фотографий в базовой ретуши и цветокоррекции вы получите в течение всего лишь 24 часов. Так что теперь яркие инста-сеты вы можете создать максимально быстро.

Для организации фотосета необходимо предварительно зарегистрироваться за 5 рабочих дней.

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