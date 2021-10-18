Романтичный концерт скрипача Святослава Кондратива: даты выступлений маэстро по Украине
Источник:24 канал
Один из самых известных скрипачей в Украине Святослав Кондрат осенью отправляется в турне по стране со своими невероятными концертами. В графике исполнителя запланировано 13 выступлений до середины ноября.
Артист подготовил удивительную программу. В нее вошли композиции, которые знает и любит слушатель. Кроме того, творчество маэстро невозможно представить без музыки известного композитора Эннио Морриконе – он исполнит их тоже.
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Концерт Святослава Кондратива
Основу программы выступления скрипача Святослава Кондратива составляют произведения Эннио Морриконе. Его называют одним из величайших композиторов современности и самым известным композитором в мире кино. Именно он писал музыку к большинству фильмов и телесериалов – в список вошли более 400 картин, которые снимали в Италии, Испании, Франции, Германии, США. Композитор также является обладателем многих премий, среди которых премии "Оскар" и "Грэмми".
Украинский музыкант рассказал, что слушателям очень понравилась пронзительная "Chi Mai" с саундтрека к фильму "Профессионал" в его исполнении. Именно поэтому скрипач посвятил собственное произведение "Memory" Морриконе и снова получил потрясающий успех. Скрипач исполняет произведения известного музыканта и добавляет собственные композиции. Получается невероятно романтический микс.
Выступление скрипача: видео
Святослав Кондрат имеет собственный музыкальный проект "СвитОчимаСкрипаля". В рамках этого он снимает видео выступления в самых уголках мира - Метеорах Греции, дюнах Сахары, норвежских фьордах, Канарских островах, Париже, Венеции, Барселоне. Поэтому он известен далеко за пределами своей Родины.
Одна из визуальных работ Маэстро: видео
Расписание концертов:
- 22 октября – Харьков
- 23 октября – Черкассы
- 24 октября – Полтава
- 31 октября – Одесса
- 1 ноября – Херсон
- 4 ноября – Луцк
- 5 ноября – Тернополь
- 6 ноября – Ивано-Франковск
- 7 ноября – Львов
- 11 ноября – Хмельницкий
- 12 ноября – Ужгород
- 13 ноября – Черновцы
- 14 ноября – Винница