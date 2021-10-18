Романтичный концерт скрипача Святослава Кондратива: даты выступлений маэстро по Украине

Один из самых известных скрипачей в Украине Святослав Кондрат осенью отправляется в турне по стране со своими невероятными концертами. В графике исполнителя запланировано 13 выступлений до середины ноября.

Артист подготовил удивительную программу. В нее вошли композиции, которые знает и любит слушатель. Кроме того, творчество маэстро невозможно представить без музыки известного композитора Эннио Морриконе – он исполнит их тоже.

Актуально Восток нуждается в украинской песни как в воздухе, – Оксана Муха о концертах ко Дню защитников

Концерт Святослава Кондратива

Основу программы выступления скрипача Святослава Кондратива составляют произведения Эннио Морриконе. Его называют одним из величайших композиторов современности и самым известным композитором в мире кино. Именно он писал музыку к большинству фильмов и телесериалов – в список вошли более 400 картин, которые снимали в Италии, Испании, Франции, Германии, США. Композитор также является обладателем многих премий, среди которых премии "Оскар" и "Грэмми".

Украинский музыкант рассказал, что слушателям очень понравилась пронзительная "Chi Mai" с саундтрека к фильму "Профессионал" в его исполнении. Именно поэтому скрипач посвятил собственное произведение "Memory" Морриконе и снова получил потрясающий успех. Скрипач исполняет произведения известного музыканта и добавляет собственные композиции. Получается невероятно романтический микс.

Выступление скрипача: видео

Святослав Кондрат имеет собственный музыкальный проект "СвитОчимаСкрипаля". В рамках этого он снимает видео выступления в самых уголках мира - Метеорах Греции, дюнах Сахары, норвежских фьордах, Канарских островах, Париже, Венеции, Барселоне. Поэтому он известен далеко за пределами своей Родины.

Одна из визуальных работ Маэстро: видео

Расписание концертов: