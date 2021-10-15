На концерте очаровательная Джамала представит новую программу и сразу два альбома: мини-альбом "МЫ" и полноформатный альбом "5:45", а также прозвучат синглы "Вдячна", "Вірю в тебе", раскрывающие богатый духовный мир женщины, которая успешно выполняет несколько миссий: мамы, жены и художника.

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Кроме новых песен в роскошном живом исполнении в этот вечер будут играть для вас всем известные и всеми любимые композиции, которые подарят эстетическое наслаждение и незабываемые впечатления.

Что известно про Джамалу

Джамала является одной из самых известных и любимых певиц Украины и победительницей Евровидения 2016 года, которой одинаково прекрасно даются как народные мотивы, так и джаз. В ее активе множество песен как сольных, так и в коллаборации, например, "Эндорфины" с музыкантом Pianoбой, "Жалi" с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona, "Моя земля" с прекрасной TAYANNA и многими другими.

Песни Джамалы – это сочетание глубоких смыслов и мощного вокала, которые не оставляют равнодушными, которые цепляют и вдохновляют.

Jamala – Вірю в тебе, миниальбом "МЫ": смотреть видео онлайн

Итак, концерт Джамалы это:

Долгожданная встреча после длительного перерыва.

Живое исполнение, которое очарует каждого новыми песнями и любимыми хитами.

Презентация сразу двух новых альбомов всемирно известной певицы.

Прекрасный вечер, который согреет атмосферой красоты и романтики.