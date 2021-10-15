Джамала с большим сольным концертом в Киеве и Харькове: когда и сколько стоит билет
Источник:Фейсбук-страница Джамалы
Уже на следующей неделе, 21 октября в Киеве и 22 – в Харькове, все фанаты творчества Джамалы смогут посетить ее большой сольный концерт после длительного перерыва и зажечься невероятной энергетикой певицы.
На концерте очаровательная Джамала представит новую программу и сразу два альбома: мини-альбом "МЫ" и полноформатный альбом "5:45", а также прозвучат синглы "Вдячна", "Вірю в тебе", раскрывающие богатый духовный мир женщины, которая успешно выполняет несколько миссий: мамы, жены и художника.
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Кроме новых песен в роскошном живом исполнении в этот вечер будут играть для вас всем известные и всеми любимые композиции, которые подарят эстетическое наслаждение и незабываемые впечатления.
Что известно про Джамалу
Джамала является одной из самых известных и любимых певиц Украины и победительницей Евровидения 2016 года, которой одинаково прекрасно даются как народные мотивы, так и джаз. В ее активе множество песен как сольных, так и в коллаборации, например, "Эндорфины" с музыкантом Pianoбой, "Жалi" с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona, "Моя земля" с прекрасной TAYANNA и многими другими.
Песни Джамалы – это сочетание глубоких смыслов и мощного вокала, которые не оставляют равнодушными, которые цепляют и вдохновляют.
Jamala – Вірю в тебе, миниальбом "МЫ": смотреть видео онлайн
Итак, концерт Джамалы это:
- Долгожданная встреча после длительного перерыва.
- Живое исполнение, которое очарует каждого новыми песнями и любимыми хитами.
- Презентация сразу двух новых альбомов всемирно известной певицы.
- Прекрасный вечер, который согреет атмосферой красоты и романтики.
Когда: 21 октября в Киеве и 22 октября в Харькове в 19:00
Где:
- Октябрьский дворец, Киев, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
- Дворец Студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого, Харьков, улица Пушкинская, 88
Стоимость билетов: 300 – 890 гривен
Дополнительная информация на фейсбук-странице Джамалы