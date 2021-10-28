Музыка на грани с колдовством: фолк-квартет "ДахаБраха" отправляются во всеукраинский тур

Украинская этно-группа "ДахаБраха" известна далеко за пределами Украины и активно гастролирует за рубежом, где собирает полные залы. И уже с ноября 2021 года она посетит ряд украинских городов, чтобы взорваться громкими концертами и подарить яркие эмоции своим фанатам. Где и когда состоятся концерты – читайте ниже.

За 17 лет творческого существования "ДахаБраха" твердо доказали, что украинская культура – это бездонный колодец вдохновения, а украинская музыка – атмосферная, качественная и интересная миллионам. И эта мысль находит подтверждение не только у украинского слушателя, но и за рубежом, где квартет собирает аншлаги и срывает шквальные аплодисменты на сценах крупнейших музыкальных фестивалей мира.

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Билеты на мероприятия группы разлетаются быстрее, чем успевают объявить об их проведении, а песни звучат не только в гаджетах поклонников и на концертах – их можно услышать и в рекламе Дэвида Бекхэма, и в популярном американском сериале "Фарго", и в канадском фильме "Горькая жатва".

И не удивительно, ведь гармоничное сочетание drum'n'bass, industrial, soul-house и этно, синтез песенного творчества народов мира выдают уникальное явление, которое восхищает каждого, кто его услышит. А добавьте к перечисленному магический вокал участников – и получите настоящее мистическое действо, в которое превращается каждый концерт "ДахаБраха".

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Скоро, с ноября 2021 года, украинские фанаты смогут утонуть в этих атмосферных ритмах и услышать самые известные композиции "ДахиБрахи" в одной концертной программе. В живом исполнении вас будут завораживать композиции с пластинки Alambari, а также такие хиты как "Карпатський реп", "Ягудки", "Сухий дуб" и многие другие.

Концерты будут проходить с соблюдением карантинных ограничений Минздрава Украины.

"ДахаБраха" будет дарить взрывные эмоции:

13 ноября – Хмельницкий;

15 ноября – Львов;

19 ноября – Полтава;

20 ноября – Черкассы;

24 ноября – Запорожье;

25 ноября – Днепр;

26 ноября – Харьков;

29 ноября – Винница;

30 ноября – Ровно;

1 декабря – Житомир;

4 декабря – Киев.

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