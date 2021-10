"Где деньги" и "Последняя дуэль": какие новинки мира кино можно посмотреть в эти выходные

На эти выходные 22 - 24 октября во кинотеатрах можно просмотреть несколько интересных мировых премьер и фильм-квест украинского производства. Наверное, самой изюминкой является лента "Где деньги" с Михаилом Фомой в главной роли.

Всего в прокат вышло 4 новинки и обновленный оцифрованного фильм Федерико Феллини. Это уже хорошая традиция - каждые две недели на больших экранах появляется классическая кинолента.

К слову Freedom Jazz зажгут в Киеве с концертами: чем удивит новое шоу от Елены Коляденко

Где деньги

: комедия: Михаил Хома: Ада Роговцева, Михаил Хома, Сергей Либа

При поддержке Госкино 21 октября вышла лента авантюрная комедия-квест "Где деньги". По сюжету, главный герой - пианист Миша - устраивается на работу в богатой дамы. Ему нужно срочно найти деньги, чтобы освободить из-под ареста друга. Но оказывается, что вопрос "Где деньги?" интересует в этом доме не только его.

Самое главное, чтобы этот фильм понравился украинскому зрителю. Потому что с сегодняшнего дня мы стартуем в кинотеатрах страны, рассчитываем на поддержку зрителя. Основная задача - эффект удивления. Чтобы те, кто увидят наш фильм, сказали: "О! Возможно и в Украине такое делать!". Также мы дублируем фильм на английском, испанском языках и рассчитываем на то, что пойдем на международные платформы,

– отметил режиссер-постановщик, исполнитель главной роли Михаил Хома (DZIDZIO).

Трейлер фильма-квеста: видео

Последняя дуэль

: драма: Ридли Скотт: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер

Зрителям предлагают просмотреть историческую драму режиссера Ридли Скотта. Ее сняли по мотивам книги Эрика Ягера "The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France".

Представьте себя в Нормандии в ХIV веке. Когда есть король, рыцари и определенная социальная иерархия. По сюжету, рыцарь Жан де Карруж хочет восстановить справедливость и честь своей жены. Но мирного варианта не существует – все должна решить дуэль, а победитель будет прав.

Семейка Адамсов 2

: ужасы, комедия, мультфильм, приключения, семейный, фэнтези: Грег Тирнан, Конрад Вернон, Лаура бревна: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец

Значительная семейка Адамсов возвращается на экраны! Но теперь их проблемы стали более человеческими, будничными и интересными юному зрителю. Дети этой неординарной семейки начинают удаляться от родителей, а это в свою очередь, беспокоит взрослых. Чтобы снова сплотить семью и вернуть утраченное единство, было решено поехать в путешествие по стране на семейном катафалке. И тут начинаются приключения ...

Хэллоуин убивает

: ужасы, триллер: Дэвид Гордон Грин: Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энтони Майкл Холл

На больших экранах покажут еще одну часть известного триллера "Хэллоуин убивает". Это уже 12 кинолента из 13. Снимать начали снимать в сентябре 2019 года, но из-за пандемии COVID-19 выход на экраны пришлось перенести на год.

Итак, Майкл Майерс снова дождался Хэллоуина и берется за свое любимое дело. Он станет очередным ночным кошмаром для Лори Строуд (Джейми Ли Кертис) и только она сможет его остановить.

Голос Луны

: драма, комедия: Федерико Феллини: Роберто Бениньи, Паоло Вилладжо, Надия Оттавиано

Комедийная драма "Голос Луны" была снята в копродукции Италии и Франции. Этот фильм – последняя работа Федерико Феллини, кинематографическая карьера которого длилась 50 лет.

По сюжету чудак и лунатик Иво Сальвини слышит голос Луны. Недавно его выписали из психической больнице, поэтому ценит свое время. Он внимателен к каждому, кто попадается на его пути. Приключения меняются друг друга: вокруг Иво меняются люди и обстоятельства.