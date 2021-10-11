Грандиозная онлайн-конференция AI Ukraine по практическому применению искусственного интеллекта

Три потока, 30 спикеров и множество тем, объединенных вокруг практического применения искусственного интеллекта и анализа больших данных – все это 30 октября смогут посетить все желающие на большой международной онлайн-конференции AI Ukraine Conference.

Уже совсем скоро, 30 октября, все, кто интересуется искусственным интеллектом, машинным обучением, наукоемкими моделями NLP, облачными технологиями, работой с данными, тем, как все это можно применить в бизнесе и т.д., будут иметь возможность посетить масштабную международную онлайн-конференцию, которую с 2014 года проводит консалтинговая компания AltexSoft.

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Гостей ждет насыщенная программа от докладчиков из Украины, Великобритании, Канады и Франции. Насыщенные доклады объединили в три потока:

Наука о данных и машинное обучение (Data Science and Machine Learning) , где узнаете о новейших алгоритмах и их применении для решения различных задач, а также о разработках в области Deep Learning для Computer Vision, Natural Language Processing, Speech recognition тому подобное;

, где узнаете о новейших алгоритмах и их применении для решения различных задач, а также о разработках в области Deep Learning для Computer Vision, Natural Language Processing, Speech recognition тому подобное; Искусственный интеллект для бизнеса и продуктов (Artificial Intelligence for Business & Products) , где услышите об использовании ИИ для оптимизации бизнес-процессов в различных отраслях промышленности, увеличении прибыли, создании новых продуктов для рынка, а также как запускать стартапы и управлять командами ИИ;

, где услышите об использовании ИИ для оптимизации бизнес-процессов в различных отраслях промышленности, увеличении прибыли, создании новых продуктов для рынка, а также как запускать стартапы и управлять командами ИИ; Инженерия данных и MLOps (Data Engineering & MLOps), где ознакомитесь с примерами решений в области инженерии данных, бизнес-аналитики и анализа данных и рассмотрите вопрос хранения, управления, обработки, анализа и визуализации.

Среди спикеров же опытные профессионалы с большим опытом в работе с искусственным интеллектом, в частности ІТ–директор лондонского количественного хедж-фонда Principia Invest Александр Проскурин, основатель и директор Neurons Lab Алекс Гончар, ведущий преподаватель курсов Transformer machine learning Михаил Константинов, мировой эксперт в области MLOps, COO глобального AI Infrastructure Alliance Мария Давыдова, инженер-исследователь в лаборатории исследований искусственного интеллекта Facebook (FAIR) в Лондоне Фабио Петрони и многие другие.

Во время реализации запросов наших клиентов в тех или иных проектах мы часто приходили к выводу, что будет целесообразно использовать ИИ для оптимального решения поставленных задач. Чтобы наращивать экспертность, иметь возможность обмениваться опытом и популяризировать ИИ в Украине, мы решили создать площадку, которая будет собирать специалистов со всего мира,

– делятся замыслом конференции в AltexSoft.

До 15 октября у вас есть возможность приобрести билеты по более низким ценам.

AI Ukraine 2021: видео

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Не упустите возможность услышать информативно насыщенные доклады, познакомиться с коллегами и единомышленниками, обменяться опытом, а также задать свои вопросы спикерам.

: 30 октября 2021, 10:00 – 19:30: 750 – 1200 гривен до 15 октября, после – 1000 и 1500 соответственно. Студентам бесплатно.о темах конференции, ее спикерах и расписании, а также приобрести билет вы можете по ссылке

Масштабы предыдущей конференции: видео AI Ukraine Conference