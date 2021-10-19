Грандиозный праздник танца и пластики: на этой неделе пройдет международный фестиваль Ballet UA

Международный фестиваль балета пройдет в Киеве с 21 по 23 октября в Национальной Опере. На сцене будут выступать звезды мирового и украинского балета. Они будут бороться за звание лучших в своих категориях.

Программа всех 3 дней фестиваля очень насыщенная. Организаторы также подготовили для зрителей несколько сюрпризов: премьеры и выступления звездных гостей.

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Ballet UA

: 21 – 23 октября в 19.00: Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко: 300 – 700 гривен

Ballet UA – это уникальное явление, объединяющее на одной сцене артистов из разных стран мира, признанных звезд мирового балета и молодых танцовщиков. Будут гости из Германии, Франции, Великобритании, Австрии и 7 украинских театров! Фестиваль продлится 3 дня, а кульминацией станет гала-концерт звезд мирового балета.

Во время фестиваля состоятся сразу несколько премьер – это балет "Широко закрытые глаза" и второй акт балета "Данте".

"Широко закрытые глаза"

Этот балет – 5 историй о любви и поиск своего назначения в этом бурном мире. В постановке используют музыку трех композиторов: Баха, Шопена и Рахманинова. Постановщик балета соединил отдельные сцены в единое целое.

Чтобы воплотить свою идею, автору понадобилось 10 лет. Однако постановка получилась уникальной – в ней есть художественное объединение классической и современной хореографии.



Зрителей ожидает премьера / Фото Ballet UA