Турне луцкой группы начнется с материнского города уже в понедельник, 11 октября. Afisha24 публикует полное расписание выступлений артистов.
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Всеукраинский тур группы "Фиолет"
По словам организаторов, запланированы выступления в 9 городах в полном составе с полным рок–н–роллом. Исполнители споют и старые хиты и новые композиции. Звучать треки "Библиотека", "Романтика", "КБК", "Любимая". Начало концертов – в 20:00.
Артисты "Фиолет" выступят в:
- 11 октября – Луцк, Гармидер ангар–stage;
- 12 октября – Львов, ! FESTrepublic;
- 13 октября – Тернополь, Nа Почте;
- 14 октября – Хмельницкий, Пивной ресторан "Хмель";
- 18 октября – Винница, Royal Pub;
- 19 октября – Днепр, Poplavok Music Hall;
- 20 октября – Харьков, LF Club;
- 21 октября – Сумы, Конгресс–центр СумГУ;
- 5 декабря – Киев, клуб Atlas.
Стоимость входного билета на выступления рок–группы составляет 250 гривен по всей Украине. Исключением является Киев – в клубе Atlas будет несколько секторов, поэтому стоимость будет колебаться от 350 до 550 гривен.
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