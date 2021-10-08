Группа "Фиолет" отправляется во Всеукраинский тур с 11 октября: расписание выступлений

Украинский рот-группа "Фиолет" отправляется во Всеукраинский тур в поддержку нового сингла "Тропа". Исполнители посетят 9 городов. Финальный концерт запланирован на 5 декабря в Киеве.

Турне луцкой группы начнется с материнского города уже в понедельник, 11 октября. Afisha24 публикует полное расписание выступлений артистов.

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Всеукраинский тур группы "Фиолет"

По словам организаторов, запланированы выступления в 9 городах в полном составе с полным рок–н–роллом. Исполнители споют и старые хиты и новые композиции. Звучать треки "Библиотека", "Романтика", "КБК", "Любимая". Начало концертов – в 20:00.

Артисты "Фиолет" выступят в:

11 октября – Луцк, Гармидер ангар–stage;

12 октября – Львов, ! FESTrepublic;

13 октября – Тернополь, Nа Почте;

14 октября – Хмельницкий, Пивной ресторан "Хмель";

18 октября – Винница, Royal Pub;

19 октября – Днепр, Poplavok Music Hall;

20 октября – Харьков, LF Club;

21 октября – Сумы, Конгресс–центр СумГУ;

5 декабря – Киев, клуб Atlas.

Стоимость входного билета на выступления рок–группы составляет 250 гривен по всей Украине. Исключением является Киев – в клубе Atlas будет несколько секторов, поэтому стоимость будет колебаться от 350 до 550 гривен.

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