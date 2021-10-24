Группа "Тень солнца" отправляется во Всеукраинский тур в ноябре: где будет звучать казацкий рок

Исполнители группы "Тень солнца" недавно выпустили новый альбом. С ним артисты отправляются в большой концертный тур по Украине. В перечне указано 15 городов со всей страны.

Первый концерт артисты сыграют в Ивано-Франковске уже в начале ноября. Стоимость билетов стартует от 250 гривен.

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Всеукраинский тур рок группы

Артисты группы Тень солнца выпустили новый альбом с казацким годом. Он называется "Тернистый путь". Исполнители отправляются в турне по Украине, чтобы представить свои новые композиции слушателям.

Новая композиция группы: видео

На концертах они также выполнят и свои хиты. Например, одной из самых известных композиций группы Тень солнца является песня "Казаки", под которую длительное время выходил на ринг боксер Александр Усик. Эту же композицию выбрали музыкальной визитной карточкой ЕВРО-2016.

Расписание концертов

4 ноября – Ивано-Франковск

5 ноября – Львов

6 ноября – Ровно

7 ноября – Луцк

11 ноября – Винница

12 ноября – Херсон

13 ноября – Николаев

14 ноября – Одесса

18 ноября – Полтава

20 ноября – Краматорск

21 ноября – Харьков

26 ноября – Днепр

27 ноября – Кривой Рог

28 ноября – Запорожье

В декабре планируется также концерт в Киеве, но пока нет окончательной информации о месте проведения и стоимость билетов, но организаторы обещают сообщить в ближайшее время.

Билеты на концерты, которые пришлось перенести в Ивано-Франковске, Львове, Виннице, Николаеве, Одессе, Полтаве, Краматорске и Харькове действительны на эти выступления артистов.