Книги, кофе и винтаж: чего ожидать от фестиваля во Львове

В культурной столице Украины с 8 по 10 октября будет проходить мероприятие Coffee, Books & Vintage Festival. Редакция Afisha24 структурировала информацию о событии, программу и интересные во время фестиваля.

Здесь можно будет приобрести книги и винтажные вещи, по рассматривать на ретроавтомобили и послушать разговоры о литературе. А еще - запланирован концерт!

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Coffee, Books & Vintage Festival

Кофе

: 8 – 10 октября: !FESTrepublic (улица Старознесенская, 24 – 26): от 50 гривен

Фестиваль продлится 3 дня в художественном пространстве FestRepablic. Основной его направление – кофейное. Будут мастер-классы, лекции, воркшопы, дегустации и тому подобное. Все участники фестиваля смогут послушать интересные выступления спикеров о масштабировании бизнеса, дефектах обжаривания и даже о том, из чего складывается цена на кофе.

Промо кофейного фестиваля: видео

На событие приедут звезды и легенды кофейных чемпионатов из Греции, Дании, Румынии, Италии и Швейцарии. А еще будут представители компаний, специализирующихся на кофейных машинах и оборудовании, производители чашек и упаковки, и конечно – продавцы кофе. Поэтому нетворкинг на фестивале станет неотъемлемой его частью.

Книги

Запланированы литературные ивенты для детей и для взрослых, а также – ярмарка книг. Организаторы уже объявили 2 звездных участников – это Марьяна Савка и Иван Малкович. Оба они издатели, литераторы и поэты. Будет возможность услышать их в дуэте, поэтому не пропустите!

Винтаж

Здесь будет возможность пополнить свои интерьеры и гардеробы винтажными занятными. На фестивале также будут лекции о винтаж и моду, можно будет попробовать классическое бритья лезвием и посмотреть выставку ретро автомобилей А еще показ мод, dance battle в стиле 1920-х, конкурс на лучший костюм и еще много интересного.

Бонус-концерт

Приятным дополнением насыщенной программы будет концерт группы "Один в каноэ" в 20:00 8 октября.



Афиша выступления группы "Один в каноэ" / Фото со страницы фестиваля