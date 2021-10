Культовая рок-группа Nazareth в Украине: в каких городах и сколько стоит билет

Одна из самых популярных, самых успешных и старейших рок-групп Шотландии Nazareth этой осенью даст жару на сцене в Украине!

Легендарные рок-звезды отправились в мировой тур в поддержку своей свежей студийной работы, в котором не обойдут и три города Украины, а именно Запорожье, Харьков и, конечно, Киев.

На взрывном концерте 22 октября на сцене Дворца Спорта в Запорожье, 24 октября на сцене Октябрьского Дворца в Киеве и 25 октября на сцене Дворца Спорта в Харькове фанаты рока услышат как композиции с нового альбома, так и живое исполнение невероятных хитов бэнда. Вас порадуют такие известные треки как Love Hurts, Holiday, Animals, Dream On, Bad Bad Boy, Hair Of The Dog – шедевры, каждая нота которых известна ценителям рока.

Яркий неординарный рок, проверенный годами, и дерзкий шарм зажгут огонь в каждом госте события, ведь группа не потеряла тяжести с годами, а наоборот набрала разгон. Будет горячо!

Что известно о Nazareth

Легенды рок-музыки, в активе которых 24 студийных альбома с песнями, ставшими лучшими образцами музыкального фонда старого доброго рока 70-80-х годов. По всему миру они продали более 30 миллионов своих альбомов, самые успешные из которых Razamanaz (1973), Loud'n'Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock'n'Roll (1976).

Их первый успех и дальнейшая известность, которая не угасает до сих пор, расцвели еще в середине 70-х в мировом турне вместе с другими легендарными монстрами рока Deep Purple, у которых бэнд выступал на разогреве. А дальнейшие коллаборации и дружба коллективов только поддали жару популярности и так горячей рок-группе.

Где и когда:

22 октября – Запорожье, Дворец Спорта "Юность"

24 октября – Киев, Октябрьский Дворец

25 октября – Харьков, Дворец Спорта

Начало в 19:00

Стоимость билета: от 390 до 2250 гривен