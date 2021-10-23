Адриано Челентано – всемирно известный актер, композитор и певец итальянской эстрады. Его хиты напевают тысячи фанатов, однако уже более 10 лет он не дает концертов за пределами Италии.

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Однако не стоит расстраиваться – талантливые музыканты Lui e gli Amici del Re работали с великим маэстро, поэтому с легкостью донесут до поклонников дух и атмосферу Италии и сыграют любимые хиты в трибьют-шоу "Adriano Celentano". Кроме прекрасно исполненной музыки гостей действа ждет и непревзойденный солист группы, официальный двойник итальянской звезды Адольфо Себастьяни, который настолько великолепно имитирует своего кумира – от внешности, мимики, движений до непревзойденного голоса звезды, что стал просто воплощением Челентано на сцене.

Поэтому поклонники творчества бесконечно обаятельного легендарного итальянца смогут почувствовать неповторимую атмосферу живого выступления Адриано Челентано, услышать любимые хиты и увидеть шоу мирового уровня 25 октября во Львове, 26 – в Киеве и 30 октября в Одессе. Стоимость билетов будет колебаться от 380 до 1990 гривен.

Стоит отметить, что и сами исполнители с нетерпением ждут концертов: "Siamo pronti per partire ... finalmente torneremo ad esibirci in Ucraina!!!" – написали они на своей странице в Фейсбук.

Мировое трибьют-шоу "Adriano Celentano" уже в Украине: смотреть видео онлайн