Окунуться в мир искусства и разобраться в символизме: авторская экскурсия Островского

Искусствовед Владимир Островский вечером 18 октября проведет увлекательную лекцию о творчестве Гюстава Моро. Он волхвом символизма. Об интересных техники, суть сюжетов картин художника изюм его полотен можно послушать в Одессе.

Культурный гид поможет каждому посетителю разобраться в этих "живописных символах", увлечься остротой ума и твердостью руки художника. На слушателей ждет множество интересных фактов и удовольствие от увиденных картин.

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Гюстав Моро – волхв символизма

: 18 октября, 19:00: Odessa Factory Group, улица Преображенская, 11: 350 гривен

Искусствовед Владимир Островский проведет в увлекательный мир живописи и раскроет секреты на известных картинах художника Гюстава Моро.

Возможно, вы еще не знакомы с полотнами художника, тогда такое знакомство будет еще теплее и приятнее. Блестящее мастерство в сочетании с абсолютной образованностью и разносторонними способностями позволили Моро насыщать свои картины глубинной значимости. По его работах также присутствует сложный культурологический подтекст: есть фрагменты мифологических сказаний и сюжеты на библейскую тематику.

В стоимость билета экскурсии с Владимиром Островским входит напиток на выбор (чай, кофе, вино) и десерт. Для компаний от 5 человек скидка 10%. Продолжительность мероприятия – около 2 часов.