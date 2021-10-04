На этой неделе исполнители выступят в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Львове. Цены на билеты стартуют от 200 гривен.

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Ріаnобой

Дата: 4 октября 2021 года, 19:30

Город: Львов

Локация: Львовский театр оперы и балета (проспект Свободы, 28)

Билет: 340 – 1340 гривен

Артист будет петь вживую. Кроме того, композиции получат неожиданные оркестровые аранжировки. Поэтому это событие во Львовской опере невозможно пропустить!

Александр Пономарев

Дата: 4 октября 2021 года, 19:00

Город: Днепр

Локация: Днепропетровский академический театр оперы и балета (проспект Дмитрия Яворницкого, 72А)

Билет: от 450 гривен

Главный романтик страны Александр Пономарев представит новую концертную программу. На это выступление его фанаты ждали еще с марта 2020 года. Теперь наконец-то слушатели смогут услышать исполнителя вживую.

The Hardkiss

Дата: 5 октября 2021 года, 19:00

Город: Запорожье

Локация: Дворец Спорта Юность (улица Победы, 66)

Билет: 490 – 1770 гривен

Группа выпустила новый, четвертый альбом "Живая и не железная". На концерте артисты исполнят новые композиции и любимые хиты. Кроме Запорожья на этой неделе послушать музыку одного из самых известных исполнителей можно в Краматорске и Мариуполе.

ТНМК

Дата: 6 октября 2021 года, 21:00

Город: Киев

Локация: Music Pub "Pepper's Club" (улица Московская, 8, корпус 7)

Билет: от 390 гривен

Концерт исполнителей украинской хип-хопа состоится в небольшом столичном клубе. Поэтому будет теплая камерная атмосфера, можно будет рассмотреть исполнителей вблизи и насладиться звучанием любимых композиций.

Концерт Романа Скорпиона

Дата: 8 октября 2021 года, 20:00

Город: Львов

Локация: Malevich Night Club (улица Черновола, 2)

Билет: 200 – 490 гривен

Исполнитель из Львова порадует публику своими хитами и чрезвычайно теплой и зажигательной атмосферой. Организаторы объявили, что певец также сыграет и новые композиции.

Сольный концерт Yekwon Sunwoo (фортепиано, Южная Корея)

Дата: 10 октября 2021 года, 19:00

Город: Харков

Локация: Харьковская областная филармония (улица Римская, 21)

Билет: 220 гривен

Yekwon Sunwoo (Еквон Санвэй) – корейский пианист-виртуоз, обладатель почетного звания Steinway Artist. Это его первое выступление в Украине. Программа выступления – интересная и мелодичная!