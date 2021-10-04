На этой неделе исполнители выступят в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Львове. Цены на билеты стартуют от 200 гривен.
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Ріаnобой
Артист будет петь вживую. Кроме того, композиции получат неожиданные оркестровые аранжировки. Поэтому это событие во Львовской опере невозможно пропустить!
Александр Пономарев
Главный романтик страны Александр Пономарев представит новую концертную программу. На это выступление его фанаты ждали еще с марта 2020 года. Теперь наконец-то слушатели смогут услышать исполнителя вживую.
The Hardkiss
Группа выпустила новый, четвертый альбом "Живая и не железная". На концерте артисты исполнят новые композиции и любимые хиты. Кроме Запорожья на этой неделе послушать музыку одного из самых известных исполнителей можно в Краматорске и Мариуполе.
ТНМК
Концерт исполнителей украинской хип-хопа состоится в небольшом столичном клубе. Поэтому будет теплая камерная атмосфера, можно будет рассмотреть исполнителей вблизи и насладиться звучанием любимых композиций.
Концерт Романа Скорпиона
Исполнитель из Львова порадует публику своими хитами и чрезвычайно теплой и зажигательной атмосферой. Организаторы объявили, что певец также сыграет и новые композиции.
Сольный концерт Yekwon Sunwoo (фортепиано, Южная Корея)
Yekwon Sunwoo (Еквон Санвэй) – корейский пианист-виртуоз, обладатель почетного звания Steinway Artist. Это его первое выступление в Украине. Программа выступления – интересная и мелодичная!