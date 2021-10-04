Pianoboy, The Hardkiss и ТНМК: 5 самых ожидаемых концертов Украины на этой неделе
Источник:24 канал
Артисты возвращают насыщенные гастроли в свою жизнь. Они дают концерты в разных уголках Украины, на радость своим слушателям. Afisha24 сделала подборку о самых ожидаемых выступления 4 – 10 октября.
На этой неделе исполнители выступят в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Львове. Цены на билеты стартуют от 200 гривен.
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РіаnобойДата: 4 октября 2021 года, 19:30
Город: Львов
Локация: Львовский театр оперы и балета (проспект Свободы, 28)
Билет: 340 – 1340 гривен
Артист будет петь вживую. Кроме того, композиции получат неожиданные оркестровые аранжировки. Поэтому это событие во Львовской опере невозможно пропустить!
Александр ПономаревДата: 4 октября 2021 года, 19:00
Город: Днепр
Локация: Днепропетровский академический театр оперы и балета (проспект Дмитрия Яворницкого, 72А)
Билет: от 450 гривен
Главный романтик страны Александр Пономарев представит новую концертную программу. На это выступление его фанаты ждали еще с марта 2020 года. Теперь наконец-то слушатели смогут услышать исполнителя вживую.
The HardkissДата: 5 октября 2021 года, 19:00
Город: Запорожье
Локация: Дворец Спорта Юность (улица Победы, 66)
Билет: 490 – 1770 гривен
Группа выпустила новый, четвертый альбом "Живая и не железная". На концерте артисты исполнят новые композиции и любимые хиты. Кроме Запорожья на этой неделе послушать музыку одного из самых известных исполнителей можно в Краматорске и Мариуполе.
ТНМКДата: 6 октября 2021 года, 21:00
Город: Киев
Локация: Music Pub "Pepper's Club" (улица Московская, 8, корпус 7)
Билет: от 390 гривен
Концерт исполнителей украинской хип-хопа состоится в небольшом столичном клубе. Поэтому будет теплая камерная атмосфера, можно будет рассмотреть исполнителей вблизи и насладиться звучанием любимых композиций.
Концерт Романа СкорпионаДата: 8 октября 2021 года, 20:00
Город: Львов
Локация: Malevich Night Club (улица Черновола, 2)
Билет: 200 – 490 гривен
Исполнитель из Львова порадует публику своими хитами и чрезвычайно теплой и зажигательной атмосферой. Организаторы объявили, что певец также сыграет и новые композиции.
Сольный концерт Yekwon Sunwoo (фортепиано, Южная Корея)Дата: 10 октября 2021 года, 19:00
Город: Харков
Локация: Харьковская областная филармония (улица Римская, 21)
Билет: 220 гривен
Yekwon Sunwoo (Еквон Санвэй) – корейский пианист-виртуоз, обладатель почетного звания Steinway Artist. Это его первое выступление в Украине. Программа выступления – интересная и мелодичная!