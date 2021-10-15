Уникальным выступлением Dero Goi порадует своих фанатов из Харькова и Киева специальным DJ сетом и самыми известными песнями своего коллектива Oomph!, а также автограф-сессией со всеми желающими.
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Что известно о группе Oomph! и Dero Goi
Dero Goi, настоящее имя Штефан Музиоль, еще с детства увлекался музыкой. А в 1989 году основал немецкую рок-группу Oomph!, которая впоследствии стала первопроходцем Neue Deutsche Härte ("Новой немецкой жесткости") – одного из направлений индастриал-металла.
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Почему стоит пойти на концерт Dero Goi
- Чтобы прекрасно провести свой вечер на танцполе.
- Чтобы насладиться вживую выступлением экспрессивного экс-солиста культовой группы.
- Чтобы услышать известные хиты в сопровождении DJ сета.
- И чтобы взять автограф у самого лидера Oomph! Dero Goi.