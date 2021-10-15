Сольный концерт экспрессивного экс-солиста немецкой группы Oomph! Dero Goi в Харькове и Киеве

Позади долгая рабочая неделя, поэтому самое время горячо провести заслуженные выходные! Бывший фронтмен и вокалист культовой немецкой группы Oomph! поможет в этом.

Уникальным выступлением Dero Goi порадует своих фанатов из Харькова и Киева специальным DJ сетом и самыми известными песнями своего коллектива Oomph!, а также автограф-сессией со всеми желающими.

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Что известно о группе Oomph! и Dero Goi

Dero Goi, настоящее имя Штефан Музиоль, еще с детства увлекался музыкой. А в 1989 году основал немецкую рок-группу Oomph!, которая впоследствии стала первопроходцем Neue Deutsche Härte ("Новой немецкой жесткости") – одного из направлений индастриал-металла.

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Почему стоит пойти на концерт Dero Goi

Чтобы прекрасно провести свой вечер на танцполе.

Чтобы насладиться вживую выступлением экспрессивного экс-солиста культовой группы.

Чтобы услышать известные хиты в сопровождении DJ сета.

И чтобы взять автограф у самого лидера Oomph! Dero Goi.

Когда: 15 октября в Харькове и 17 октября в Киеве

Где:

Харьков, Арт-клуб "Корова", улица Ярослава Мудрого, 37

Киев, Volume Club, улица Гарматная, 26/2

Стоимость билета: 500 гривен