Сольный концерт экспрессивного экс-солиста немецкой группы Oomph! Dero Goi в Харькове и Киеве
Источник:24 канал
Позади долгая рабочая неделя, поэтому самое время горячо провести заслуженные выходные! Бывший фронтмен и вокалист культовой немецкой группы Oomph! поможет в этом.
Уникальным выступлением Dero Goi порадует своих фанатов из Харькова и Киева специальным DJ сетом и самыми известными песнями своего коллектива Oomph!, а также автограф-сессией со всеми желающими.
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Что известно о группе Oomph! и Dero Goi
Dero Goi, настоящее имя Штефан Музиоль, еще с детства увлекался музыкой. А в 1989 году основал немецкую рок-группу Oomph!, которая впоследствии стала первопроходцем Neue Deutsche Härte ("Новой немецкой жесткости") – одного из направлений индастриал-металла.
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Почему стоит пойти на концерт Dero Goi
- Чтобы прекрасно провести свой вечер на танцполе.
- Чтобы насладиться вживую выступлением экспрессивного экс-солиста культовой группы.
- Чтобы услышать известные хиты в сопровождении DJ сета.
- И чтобы взять автограф у самого лидера Oomph! Dero Goi.
Когда: 15 октября в Харькове и 17 октября в Киеве
Где:
- Харьков, Арт-клуб "Корова", улица Ярослава Мудрого, 37
- Киев, Volume Club, улица Гарматная, 26/2
Стоимость билета: 500 гривен