Три мероприятия ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве, которые стоит посетить
Источник:24 канал
Ежегодно 14 октября граждане государства отдают дань героям, которые защищают украинскую независимость. Какие мероприятия в этот день можно посетить в Киеве самым и вместе с детьми, кроме официальных программ, – рассказываем ниже.
В этот день чуть ли не в каждом уголке государства пройдут официальные торжества чествования мужества и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа. Кроме них вы можете посетить следующие события.
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Концерт Национального духового оркестра Украины "Возвращайся живым"
Под руководством Алексея Баженова Национальный академический духовой оркестр Украины сыграет концерт, где все желающие смогут послушать произведения современных украинских композиторов, в частности, Мирослава Скорика, Левка Колодуба, Ивана Карабица и других. Голоса же солисток Елизаветы Липитюк, Леси и Гали Тельнюк не оставят никого равнодушными.
В программе украинские народные песни и старинный запорожский марш, романсы на стихи Шевченко, мелодии из фильмов "Тени забытых предков" и "Высокий перевал" и многие другие произведения.Когда: 14 октября в 19:00
Где: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2
Стоимость билетов: 80 – 400 гривен
Тельнюк: Сестры – І мертвим, і живим: смотреть видео онлайн
Детская экскурсия "Флаг над нами – победа за нами"
Национальный музей истории Украины приглашает детей на программу, посвященную государственным символам и защитникам нашей Родины – от древнейших времен до современности.
В игровой форме они смогут увидеть уникальные экспонаты из коллекции музея, узнать больше об истории оружия, а также о государственных символах Украины: когда изобрели герб, что символизирует флаг, как появился гимн. Они смогут пройти путь от зарождения до становления нашего государства и обретения независимости, а также принять участие в выборах предводителя племени, князя или гетмана.Когда: 14 октября
Где: Национальный музей истории Украины, улица Владимирская, 2
Стоимость входных билетов: 150 гривен
Более подробную информацию можно узнать по ссылке
Празднование Покрова и Дня защитников и защитниц Украины в "Парке Киевская Русь"
Масштабное празднование Покрова и Дня защитников и защитниц Украины будет происходить под Киевом в селе Копачи.
Всех желающих приглашают принять участие в торжественном шествии к Васильевской церкви, которая была построена Владимиром Великим, где с 14:00 будет проходить молебен за Украину.
На территории парка в этот день вы и ваши дети сможете окунуться в атмосферу Киевской Руси с головой и увидеть яркую шоу-программу конно-трюкового театра и народных коллективов, княжескую охоту, во время которой всадники продемонстрируют владение мечами, копьями, луками и тому подобное. Более того, действо можно будет не только наблюдать со стороны, но и приобщиться к нему: к мастер-классам по владению оружием и средневековому танцу, к играм, конкурсам, хороводам, презентациям и многому другому. А вечером вас ждет стрельба с требушет огненными ядрами.
Для вас будут действовать ярмарка, корчма и фуд-корты под открытым небом, а если пожелаете остаться на ночлег, то сможете с комфортом расположиться в хостеле или в кемпинге.Когда: 14 октября с 10:00
Где: село Копачи, Обуховский район, что в 45 минутах от Киева
Стоимость входных билетов: 100 – 250 гривен
Более подробную информацию можно узнать по ссылке
Праздник Покрова и День защитников и защитниц Украины в "Парке Киевская Русь" / Фото с официального сайта