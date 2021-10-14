Восток нуждается украинской песни как в воздухе, – Оксана Муха о концертах ко Дню защитников

Певица Оксана Муха запланировала особое путешествие в Донецкую и Луганскую области. Артистка впервые выступит там с сольной программой "Самые красивые песни Украины", а небольшой тур будет посвящен Дню защитников и защитниц Украины.

Известно, что концерты Оксаны Мухи запланированы в 3 городах – Мариуполе, Краматорске и Северодонецке. Накануне знаковых выступлений редакция Афиши 24 пообщалась с артисткой и узнала немало интересных деталей о запланированном турне.

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Здравствуйте, Оксана! В который раз украинская песня в Вашем исполнении прозвучит в Донецкой и Луганской областях. Не секрет, что выступления будут особенными. Расскажите немного больше об этих концертах.

Поездка на восток будет посвящена Дню защитников и защитниц Украины. Я впервые поеду с сольной программой в Мариуполь, Краматорск и Северодонецк. Нам повезло: мы нашли мецената, благодаря которому билеты для жителей Донецкой и Луганской областей доступны. Их стоимость стартует от 240 гривен. Такие лояльные цены для того, чтобы среднестатистический житель Донбасса мог прийти и услышать украинскую песню.

Я жалею, что еду только сейчас, но я все равно поеду туда независимо от того, какая там и в целом в Украине будет ситуация. Я не хочу терять драгоценное время.



Оксана Муха с украинскими военными / Фото с фейсбука Оксаны Мухи

Оксана Муха не первый раз отправится в Восточную Украину с концертом. По словам артистки, цель ее выступлений – чтобы украинская песня звучала и пелась в каждом украинском доме, особенно там, где ее так нуждаются. В 2021 году концерты Оксаны Мухи символически запланировали с 14 октября – Дня защитников и защитниц государства.

Восток нуждается украинской песни как в воздухе. Все мои выступления в городах востока и юга Украины только укрепляли это мнение. Признаюсь, концерты в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке уже некоторое время были моей мечтой. Чувствую на себе миссию нести "красивые песни Украины" туда, где их больше всего нуждаются. А это – именно те города, именно тот край.



Оксана Муха везет украинскую песню на восток / Фото с фейсбука Оксаны Мухи

Без сомнения, украинскую песню в Вашем исполнении стремятся услышать тысячи меломанов. Вспомните, как зародилась идея выступать именно на востоке нашей страны?

Мне повезло после "Голоса страны" попасть в Харьков с рождественским туром. Это был город, за выступление в котором я волновалась больше всего. Не знала, как там примут украинское Рождество, программу без шоу и световых эффектов, а просто коляду и щедривку. Я была поражена, когда люди стоя аплодировали и не отпускали нас, не давали начать следующей коляды или щедривки. Я была тронута, когда к нам присоединилась филармония с оркестром и хором. Тур назывался "Тихая ночь", но в Харькове назвали его "Украинское Рождество".



Концерт Оксаны Мухи / Фото с фейсбуке Оксаны Мухи

После такого выступления я поняла, что восток в первую очередь должен быть у меня в концертном графике. Мы должны ехать как можно больше к людям на восток. Мне очень жаль, что во времена независимости, которая уже у нас была на бумаге, мы не получили этой желанной независимости, соборности, единства. Восток продолжали воспитывать пророссийским, а запад – проукраинским. Нас постоянно делили ...

Сейчас хочется как можно больше ехать на восток и рассказывать о том, как я люблю Украину, какой она является для меня. Петь ту украинскую песню, которая без телевидения или государства веками выживала, и продолжает греть нам душу.

Весь мир восхищается нами, как певческой нацией, мы – первые в списке по количеству народных песен. Хотя и понимаем, что каждая такая композиция имеет свою историю, каждая имеет своего автора, просто не было Google, Википедии и авторского права, которые бы это подтвердили или зафиксировали. Имена утрачены, но каждая народная песня продолжает рассказывать о жизни человека с его радостями, печалями... Это история нашего народа, которую никто не перепишет, потому что она сохранена навсегда.

Жаль, что эти невероятные песни не поют часто, а мы теряем песенное наследие, которое веками шло к нам и сейчас просит: "Пожалуйста, дайте мне еще пожить". Я хочу напоминать об этом людям, петь песни, которые помогают в жизни. Но надо слышать – по радио они не звучат, поэтому будут раздаваться на концертах Оксаны Мухи.



Оксана Муха даст концерты в Донецкой и Луганской областях / Фото с фейсбука Оксаны Мухи

Украинских песен действительно очень много – от "Гуцулки Ксении" до "Черемшина". Как Вы отбирали их к концертной программы "Самые красивые песни Украины" и на каких композициях остановились?

На востоке я бы хотела петь те песни, которые точно знают и любят. Сделать так, чтобы весь зал пел без репетиций, долгих приготовлений, просто, чтобы украинское сердце начало петь.

То, что я вижу в залах – это невероятное чудо! Конечно, будет и "Я пойду в далекие горы" Владимира Ивасюка, "Любимый" Игоря Билозира, "Ночь какая лунная" Николая Лысенко, "Бархатцы" и "Черемшина". Также будут песни, которые, возможно, где-то немного забыты. Прозвучат еще и несколько авторских песен – те, которые оживают моим голосом. Будет хорошая программа, много веселого, в частности, украинское танго "Гуцулка Ксеня", что поднимает всех из стульев (улыбается).

Будет ли особая композиция, которая станет кульминацией праздничной программы?

Каждый раз другая песня ближе мне по сердцу, потому что разное настроение или ситуация, поэтому так и происходит. Но мне кажется, что знаковым для нас всех есть "Два цвета" Александра Билаша и Дмитрия Павлычко, которая очень сплачивает. В этой песне каждый увидит свою жизнь. Поэтому на востоке, наверное, именно эта композиция будет особенной.

Оксана Муха призывает не пренебрегать карантинными правилами во время пандемии коронавируса. Поэтому всех, кто придет на концерты артистки, просят одевать медицинские маски, сохранять социальную дистанцию, дезинфицировать руки. Если чувствуете неладное или же имеете первые симптомы COVID-19, лучше пропустить концерт и обратиться к семейному врачу.

С организационной точки зрения, мероприятия будут проходить с учетом карантинных ограничений, в частности с 50-процентной заполненностью концертных залов.