В унікальному виступі Dero Goi своїх фанатів з Харкова та Києва порадує спеціальним DJ сетом та найвідомішими піснями свого колективу Oomph!, а також автограф-сесією з усіма охочими.

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Що відомо про гурт Oomph! та Dero Goi

Dero Goi, справжнє ім’я Штефан Музіоль, ще з дитинства захоплювався музикою. А у 1989 році заснував німецьку рок-групу Oomph!, яка згодом стала першопрохідцем Neue Deutsche Härte ("Нової німецької твердості") – одного з напрямків індастріал-металу.

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Чому варто піти на концерт Dero Goi

Щоб чудово провести свій вечір на танцполі.

Щоб насолодитися наживо виступом експресивного екссоліста культового гурту.

Щоб почути відомі хіти у супроводі DJ сету.

Та щоб взяти автограф у самого лідера Oomph! Dero Goi.