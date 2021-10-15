В унікальному виступі Dero Goi своїх фанатів з Харкова та Києва порадує спеціальним DJ сетом та найвідомішими піснями свого колективу Oomph!, а також автограф-сесією з усіма охочими.
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Що відомо про гурт Oomph! та Dero Goi
Dero Goi, справжнє ім’я Штефан Музіоль, ще з дитинства захоплювався музикою. А у 1989 році заснував німецьку рок-групу Oomph!, яка згодом стала першопрохідцем Neue Deutsche Härte ("Нової німецької твердості") – одного з напрямків індастріал-металу.
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Чому варто піти на концерт Dero Goi
- Щоб чудово провести свій вечір на танцполі.
- Щоб насолодитися наживо виступом експресивного екссоліста культового гурту.
- Щоб почути відомі хіти у супроводі DJ сету.
- Та щоб взяти автограф у самого лідера Oomph! Dero Goi.