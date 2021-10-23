Андріано Челентано – всесвітньовідомий актор, композитор та співак італійської естради. Його хіти наспівують тисячі фанатів, однак уже понад 10 років він не дає концертів за межами Італії.

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Проте не варто засмучуватися – талановиті музиканти Lui e gli Amici del Re працювали з великим маестро, тож з легкістю донесуть до шанувальників дух та атмосферу Італії і зіграють улюблені хіти у триб'ют-шоу "Adriano Celentano". Окрім чудово виконаної музики на гостей дійства чекає і неперевершений соліст гурту, офіційний двійник італійської зірки Адольфо Себастьяні, який настільки неперевершено імітує свого кумира – від зовнішності, міміки, рухів до неперевершеного голосу зірки, що став просто втіленням Челентано на сцені.

Тож шанувальники творчості безмежно чарівного легендарного італійця зможуть відчути неповторну атмосферу живого виступу Адріано Челентано, почути улюблені хіти та побачити шоу світового рівня 25 жовтня у Львові, 26 – у Києві та 30 жовтня в Одесі. Вартість квитків коливатиметься від 380 до 1990 гривень.

Варто зазначити, що і самі виконавці з нетерпінням очікують на концерти: "Siamo pronti per partire ... finalmente torneremo ad esibirci in Ucraina!!!" – написали вони на своїй сторінці у фейсбук.

Світове триб'ют-шоу "Adriano Celentano" уже в Україні: дивитись відео онлайн