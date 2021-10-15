Автомобіль як частина мистецтва: найстильніша автоподія року в Києві MotorBeat 2021

Уже завтра, 16 жовтня, у Києві усі фанати авто зможуть зануритися у світ машин та проєктів, які будували протягом тривалого часу ентузіасти з різних куточків України.

Крутий фестиваль, який щороку об’єднує різні напрямки автомобільної культури та збирає сотні її поціновувачів і автоентузіастів, уже цієї суботи потішить киян та гостей міста.

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На MotorBeat 2021 ви зможете оцінити понад 100 ексклюзивних, найяскравіших та унікальних автомобілів, від класичних до сучасних спорткарів, у різних напрямках тюнінгу на вертолітному майданчику КВЦ Парковий.

Пориньте у світ автомобільної культури! Фото з фесбук-сторінки Motorbeatshow

У програмі поціновувачів машин чекає:

9:00 – 11:00 – заїзд учасників;

10:00 – 11:00 – акредитація ЗМІ;

12:00 – відкриття фестивалю для відвідувачів;

13:00-1400 – виступ спікерів;

14:00-15:00 – chill time;

15:00 – розіграш номінацій серед учасників;

17:00 – вручення номінації Best of show;

18:00 – офіційне закриття;

19:00 – виїзд учасників на пробіг.

Організатори заходу можуть вносити корективи у таймінг.

Ми пишаємося тим, що маємо змогу бути частиною прогресу автомобільної індустрії України,

– зазначають організатори фестивалю.