Автомобіль як частина мистецтва: найстильніша автоподія року в Києві MotorBeat 2021

15 жовтня 2021 , 20:13
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Джерело:

MOTORBEAT

Уже завтра, 16 жовтня, у Києві усі фанати авто зможуть зануритися у світ машин та проєктів, які будували протягом тривалого часу ентузіасти з різних куточків України.

Крутий фестиваль, який щороку об’єднує різні напрямки автомобільної культури та збирає сотні її поціновувачів і автоентузіастів, уже цієї суботи потішить киян та гостей міста.

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На MotorBeat 2021 ви зможете оцінити понад 100 ексклюзивних, найяскравіших та унікальних автомобілів, від класичних до сучасних спорткарів, у різних напрямках тюнінгу на вертолітному майданчику КВЦ Парковий.

Пориньте у світ автомобільної культури! Фото з фесбук-сторінки Motorbeatshow

У програмі поціновувачів машин чекає:

  • 9:00 – 11:00 – заїзд учасників;
  • 10:00 – 11:00 – акредитація ЗМІ;
  • 12:00 – відкриття фестивалю для відвідувачів;
  • 13:00-1400 – виступ спікерів;
  • 14:00-15:00 – chill time;
  • 15:00 – розіграш номінацій серед учасників;
  • 17:00 – вручення номінації Best of show;
  • 18:00 – офіційне закриття;
  • 19:00 – виїзд учасників на пробіг.
Важливо! Організатори заходу можуть вносити корективи у таймінг.

Ми пишаємося тим, що маємо змогу бути частиною прогресу автомобільної індустрії України,
– зазначають організатори фестивалю.

Коли: 16 жовтня о 10:00
Де: Київ, Паркова Дорога 16а
Вартість квитка: 350 гривень
Більше інформації за посиланням 
Автор: Юлія Якубова