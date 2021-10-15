Автомобіль як частина мистецтва: найстильніша автоподія року в Києві MotorBeat 2021
Джерело:MOTORBEAT
Уже завтра, 16 жовтня, у Києві усі фанати авто зможуть зануритися у світ машин та проєктів, які будували протягом тривалого часу ентузіасти з різних куточків України.
Крутий фестиваль, який щороку об’єднує різні напрямки автомобільної культури та збирає сотні її поціновувачів і автоентузіастів, уже цієї суботи потішить киян та гостей міста.
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На MotorBeat 2021 ви зможете оцінити понад 100 ексклюзивних, найяскравіших та унікальних автомобілів, від класичних до сучасних спорткарів, у різних напрямках тюнінгу на вертолітному майданчику КВЦ Парковий.
Пориньте у світ автомобільної культури! Фото з фесбук-сторінки Motorbeatshow
У програмі поціновувачів машин чекає:
- 9:00 – 11:00 – заїзд учасників;
- 10:00 – 11:00 – акредитація ЗМІ;
- 12:00 – відкриття фестивалю для відвідувачів;
- 13:00-1400 – виступ спікерів;
- 14:00-15:00 – chill time;
- 15:00 – розіграш номінацій серед учасників;
- 17:00 – вручення номінації Best of show;
- 18:00 – офіційне закриття;
- 19:00 – виїзд учасників на пробіг.
Ми пишаємося тим, що маємо змогу бути частиною прогресу автомобільної індустрії України,
– зазначають організатори фестивалю.
Де: Київ, Паркова Дорога 16а
Вартість квитка: 350 гривень
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