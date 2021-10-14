У цих природних оазах можна буде приділити час прогулянці з близькими людьми. Тож забивайте назви парків у свої навігатори та рушайте у гості до кольорових пригод!

До слова Не тільки парк розваг чи виставкові площі: 10+ ідей, куди піти на ВДНГ

Дендропарк "Олександрія"

Цей дендропарк є один з найстарших та найбільших в Україні. Дбайливими руками співробітників парку спільно з матінкою-природою тут обладнали декілька павільйонів, фонтанів та виростили десятки цікавих композицій. Тут є китайський місток зі скульптурами мудреця та китаянки, Царський павільйон, в якому жили гості Браницьких, Танцювальний павільйон, колонада "Луна", павільйони "Ротонда" та "Руїни", водойми із качками й лебедями, місточки, скульптури тощо.

Парк Сухолуччя

Це є івнет резиденція за 60 кілометрів від столиці. У природному просторі, де є понад 30 гектарів соснового лісу, чудово вийде розслабитися та релаксувати. Ця місцина – ніби інший вимір комфортного відпочинку.Тут яскравіше світить сонце, повітря солодке від ароматних трав, всюди перегукуються птахи, а коні, сарни, муфлони та олені зовсім не бояться людей.



Тварини в парку / Фото з фейсбуку парку "Сухолуччя"

Резиденція Межигір'я

Колишня резиденція президента втікача навіть через стільки років вражає своєю розкішшю. Головний палац, він же клубний будинок під назвою "Хонка", його старий дім, будиночок для гостей, славнозвісний палац на воді "Галеон", а також спортивний комплекс! Але це ще не все: тир, боулінг, спа-центр, гольф- та яхт-клуби, вертолітний майданчик, гараж з колекцією раритетних автівок… Здається, усього й не перелічити. А якщо це побачити – то можна надовго лишитися у потрясіння. Проте краще один раз побачити "корупційний Версаль" ніж 1000 разів про нього почути.

Ландшафтний парк "Буки"

Парк поділений на 2 частини. До першої вхід безкоштовний, а от потрапити на територію іншого можна лише з вхідним квитком. Тут розташовані садиба Суслових, Алея казок із дитячим майданчиком та невеличкий зоопарк. У ньому цікаво буде дітям познайомитися із поні, ведмедями, левами, оленями, навіть зі страусами та вовченятами.

Парк "Феофанія"

Ця мальовнича місцина розташована в межах Києва, тож ви дістанетеся до неї досить швидко. Попри таку близькість до мегаполіса, парк схожий на оазис спокою й релаксу. Феофанія цікава природними багатствами. Тут на вас чекатимуть зелені ліси, багата рослинність, мальовничі озера, алеї, альтанки та дитячі майданчики.



Парк восени / Фото з фейсбуку парку "Феофанія"

До квітучого раю в Добропарк

Це унікальний дендропарк, площа якого дорівнює 400 футбольним полям! Там дітям та дорослим буде де розважитися! Є прокат велосипедів та самокатів, можна дати волю на гідроскутерах. А ще – можна орендувати плед та корзинку для пікніку, розважити дитину атракціонами, поласувати вуличною їжею на фудкорті та взяти участь в майстер-класі. Тут рясно квітнуть тюльпани на весні, а восени є хризантеми. Проте популярним це місце стало завдяки івентам просто неба. Тут проводять пленери, вечірки та семінари.