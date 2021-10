Він заспівав з Мелані Сі, зіркою культової групи Spice Girls. Виконавиця зазначила, що отримала цю пропозицію в останню хвилину.

До слова Неординарна вокалістка Рошин Мерфі з дуету Moloko вперше завітає в Україну

Дует Coldplay та Spice Girls

Під час концерту We Can Survive зірка Spice Girls Мелані Mel C Chisholm приєдналася до Кріса Мартіна на сцені для виконання пісні жіночої групи "2 Become 1".

До цього соліст Coldplay 44-річний Мартін підігрівав шанувальників розповіддю про те, що мріє виступити з учасницею найвідомішого жіночого гурту. Тоді він попросив глядачів відправити цей запит у всесвіт, а вже за кілька секунд Мел вийшла на сцену. Коли овації стишились, пара вразила натовп своїм дуетом хіта 90-х.

Виступ зіркового дуету: відео

Після виступу Меланія зі Spice Girls написала у своєму інстаграмі, що виступ був пропозицією Мартіна в останню хвилину. Вона також подякувала виконавцю за такий дивовижний вечір і досвід.