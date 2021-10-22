Дантес підірвав мережу анонсом першого сольного концерту у Києві: коли відбудеться
Джерело:Інстаграм Володимира Дантеса
Дантес у кінці жовтня подарував своїм прихильникам чарівний кліп на трек "Грустные танцы" та одразу ж у своєму інстаграмі приголомшив ще однією новиною – зовсім скоро він дасть перший сольний концерт у Києві.
Володимир Дантес в крутому темпі розвиває свою творчість, в його доробку уже понад 30 пісень, що розтоплюють серця шанувальниць і шанувальників усієї країни. А буквально недавно вийшов ще один епатажний кліп "Грустные танцы".
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Його мистецтво потребувало концерту і ось 21 жовтня співак одразу ж після прем’єри кліпу зірвав мережу його анонсом: 2 грудня 2021 року у Києві пройде великий сольний концерт.
Дантес анонсував сольний концерт у Києві / Фото з інстаграму @vladimirdantes
Фанати у мережі не стримували свого захвату:
- Єєєєєє!! Сольник!
- Володимир, ви – багатогранний у своїх талантах і неймовірно харизматичний. Удачі у творчості, чекаю ваш сольник у своєму місті.
- Вова, браво. Відчувається? натхнення тебе спіткало. Нарешті сольний концерт.
- Будь ласка, я хочу концерт і Полтаві.
- Вова, тобі пора на Євробачення.
- Я так швидко не купувала квитки навіть на перший сольник.
Текст публікації Дантеса в інстаграмі
Мій шостий!
Зовсім недавно я спілкувався з командою і ми говорили про це. Я сказав:
– Господи, це ж уже три роки минуло!
І мене поправили:
– Два, Вов.
Я зупинився на секунду й усвідомив, який крутий темп ми взяли. Як багато зробили музики, ефірів, шоу, своїх проєктів.
І один з них ось уже перед вами. Разом з кліпом на пісню "Грустные танцы" розповім вам ще й про мій перший сольний концерт, який відбудеться в Києві 2 грудня.
Про нього я розповім трохи докладніше пізніше, а поки гляньте кліп за посиланням в шапці профілю. Пісня на всіх музичних майданчиках – вже завтра!
@leokolos спасибі тобі!
DANTES – Грустные танцы: дивитись відео онлайн