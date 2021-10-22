Владимир Дантес в крутом темпе развивает свое творчество, в его активе уже более 30 песен, которые растапливают сердца поклонниц и поклонников всей страны. А буквально недавно вышел еще один эпатажный клип "Грустные танцы".
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Его искусство требовало концерта и вот 21 октября певец сразу же после премьеры клипа взорвал сеть его анонсом: 2 декабря 2021 года в Киеве пройдет большой сольный концерт.
Дантес анонсировал сольный концерт в Киеве / Фото с инстаграма @vladimirdantes
Фанаты в сети не сдерживали своего восторга:
- Ееееее!!! Сольник!
- Владимир, вы – многогранный в своих талантах и невероятно харизматичный. Удачи в творчестве, жду ваш сольник в своем городе.
- Вова, браво. Чувствуется вдохновение тебя настигло. Наконец-то сольный концерт.
- Пожалуйста, я хочу концерт и Полтаве.
- Вова, тебе пора на Евровидение.
- Я так быстро не покупала билеты даже на первый сольник.
Текст публикации Дантеса в инстаграме
Мой шестой!
Совсем недавно я общался с командой, и мы говорили об этом.
Я сказал:
– Господи, это ж уже три года прошло!
И меня поправили:
– Два, Вов. Я остановился на секунду и осознал, какой крутой темп мы взяли. Как много сделали музыки, эфиров, шоу, своих проектов.
И один из них вот уже перед вами. Вместе с клипом на песню "Грустные танцы" расскажу вам еще и о моем первом сольном концерте, который произойдет в Киеве 2 декабря.
О нем я расскажу чуть подробнее позже, а пока гляньте клип по ссылке в шапке профиля.
Песня на всех музыкальных площадках – уже завтра!
@leokolos спасибо тебе!
DANTES – Грустные танцы: смотреть видео онлайн