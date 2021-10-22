Владимир Дантес в крутом темпе развивает свое творчество, в его активе уже более 30 песен, которые растапливают сердца поклонниц и поклонников всей страны. А буквально недавно вышел еще один эпатажный клип "Грустные танцы".

Вам будет интересно Надя Дорофеева представит Украину на корейском k-pop фестивале: подробности

Его искусство требовало концерта и вот 21 октября певец сразу же после премьеры клипа взорвал сеть его анонсом: 2 декабря 2021 года в Киеве пройдет большой сольный концерт.



Дантес анонсировал сольный концерт в Киеве / Фото с инстаграма @vladimirdantes

Фанаты в сети не сдерживали своего восторга:

Ееееее!!! Сольник!

Владимир, вы – многогранный в своих талантах и ​​невероятно харизматичный. Удачи в творчестве, жду ваш сольник в своем городе.

Вова, браво. Чувствуется вдохновение тебя настигло. Наконец-то сольный концерт.

Пожалуйста, я хочу концерт и Полтаве.

Вова, тебе пора на Евровидение.

Я так быстро не покупала билеты даже на первый сольник.

Текст публикации Дантеса в инстаграме

Мой шестой!

Совсем недавно я общался с командой, и мы говорили об этом.

Я сказал:

– Господи, это ж уже три года прошло!

И меня поправили:

– Два, Вов. Я остановился на секунду и осознал, какой крутой темп мы взяли. Как много сделали музыки, эфиров, шоу, своих проектов.

И один из них вот уже перед вами. Вместе с клипом на песню "Грустные танцы" расскажу вам еще и о моем первом сольном концерте, который произойдет в Киеве 2 декабря.

О нем я расскажу чуть подробнее позже, а пока гляньте клип по ссылке в шапке профиля.

Песня на всех музыкальных площадках – уже завтра!

@leokolos спасибо тебе!

DANTES – Грустные танцы: смотреть видео онлайн