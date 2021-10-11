Експозиції представлені на будь-який смак: від музеїв-майстерень до музеїв-квартир видатних особистостей, від історичних виставок до сучасності.

До теми Одразу 2 великі концерти поспіль: гурт "Бумбокс" оголосив про масштабне шоу

Перелік музеїв з безкоштовним входом у жовтні

12 жовтня

Музей-майстерня Івана Кавалерідзе – Андріївській узвіз, 21

21 жовтня

Музей видатних діячів української культури – вулиця Саксаганського, 97/95

25 жовтня

Національний музей українського декоративного мистецтва – вулиця Лаврська, 9

Національний музей історії України – вулиця Володимирська, 2

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України – вулиця Лаврська, 9, корпус 26

Музей Гетьманства – вулиця Спаська, 16

Музей-квартира Косенка – вулиця Коцюбинського 9, квартира 4

27 жовтня

Національний музей літератури України – вулиця Богдана Хмельницького, 11

Будинок-музей Тараса Шевченка – провулок Шевченка, 8а

Київський літературно-меморіальний музей-квартира Миколи Бажана – вулиця Терещенківська, 5

28 жовтня

Національний музей Тараса Шевченка – бульвар Тараса Шевченка, 12

Музей "Хата на Пріорці" – вулиця Вишгородська, 5

29 жовтня

Музей української діаспори – вулиця Московська, 40Б

Музей окупації Києва – Парк партизанської слави

31 жовтня