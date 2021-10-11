Експозиції представлені на будь-який смак: від музеїв-майстерень до музеїв-квартир видатних особистостей, від історичних виставок до сучасності.

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Перелік музеїв з безкоштовним входом у жовтні

12 жовтня

  • Музей-майстерня Івана Кавалерідзе – Андріївській узвіз, 21

21 жовтня

  • Музей видатних діячів української культури – вулиця Саксаганського, 97/95

25 жовтня

  • Національний музей українського декоративного мистецтва – вулиця Лаврська, 9
  • Національний музей історії України – вулиця Володимирська, 2
  • Музей театрального, музичного та кіномистецтва України – вулиця Лаврська, 9, корпус 26
  • Музей Гетьманства – вулиця Спаська, 16
  • Музей-квартира Косенка – вулиця Коцюбинського 9, квартира 4

27 жовтня

  • Національний музей літератури України – вулиця Богдана Хмельницького, 11
  • Будинок-музей Тараса Шевченка – провулок Шевченка, 8а
  • Київський літературно-меморіальний музей-квартира Миколи Бажана – вулиця Терещенківська, 5

28 жовтня

  • Національний музей Тараса Шевченка – бульвар Тараса Шевченка, 12
  • Музей "Хата на Пріорці" – вулиця Вишгородська, 5

29 жовтня

  • Музей української діаспори – вулиця Московська, 40Б
  • Музей окупації Києва – Парк партизанської слави

31 жовтня

  • Національний художній музей України – вулиця Грушевського, 6
  • Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини – вулиця Терещенківська, 5
  • Літературно-меморіальний музей Максима Рильського – вулиця Рильського, 7
  • Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької – вулиця Велика Васильківська, 121