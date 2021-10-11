Дні відкритих дверей у київських музеях: перелік безкоштовних експозицій
11 жовтня 2021 , 13:08Читать новость на русском
У Києві низка музеїв впродовж жовтня відкриють двері для відвідувачів. Вхід до експозиції буде абсолютно безкоштовним. Afisha24 підготувала добірку цікавих локацій.
Експозиції представлені на будь-який смак: від музеїв-майстерень до музеїв-квартир видатних особистостей, від історичних виставок до сучасності.
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Перелік музеїв з безкоштовним входом у жовтні
12 жовтня
- Музей-майстерня Івана Кавалерідзе – Андріївській узвіз, 21
21 жовтня
- Музей видатних діячів української культури – вулиця Саксаганського, 97/95
25 жовтня
- Національний музей українського декоративного мистецтва – вулиця Лаврська, 9
- Національний музей історії України – вулиця Володимирська, 2
- Музей театрального, музичного та кіномистецтва України – вулиця Лаврська, 9, корпус 26
- Музей Гетьманства – вулиця Спаська, 16
- Музей-квартира Косенка – вулиця Коцюбинського 9, квартира 4
27 жовтня
- Національний музей літератури України – вулиця Богдана Хмельницького, 11
- Будинок-музей Тараса Шевченка – провулок Шевченка, 8а
- Київський літературно-меморіальний музей-квартира Миколи Бажана – вулиця Терещенківська, 5
28 жовтня
- Національний музей Тараса Шевченка – бульвар Тараса Шевченка, 12
- Музей "Хата на Пріорці" – вулиця Вишгородська, 5
29 жовтня
- Музей української діаспори – вулиця Московська, 40Б
- Музей окупації Києва – Парк партизанської слави
31 жовтня
- Національний художній музей України – вулиця Грушевського, 6
- Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини – вулиця Терещенківська, 5
- Літературно-меморіальний музей Максима Рильського – вулиця Рильського, 7
- Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької – вулиця Велика Васильківська, 121