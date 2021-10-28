Музика на межі з чаклунством: фолк-квартет "ДахаБраха" відправляються у всеукраїнський тур

Український етногурт "ДахаБраха" відомий далеко за межами України та активно гастролює за кордоном, де збирає повні зали. І вже з листопада 2021 року він відвідає низку українських міст, щоб вибухнути гучними концертами та подарувати яскраві емоції своїм фанатам. Де та коли відбудуться концерти – читайте нижче.

За 17 років творчого існування "ДахаБраха" твердо доказали, що українська культура – це бездонний колодязь натхнення, а українська музика – атмосферна, якісна та цікава мільйонам. І ця думка знаходить підтвердження не лише в українського слухача, а й за кордоном, де квартет збирає аншлаги та зриває шквальні оплески на сценах найбільших музичних фестивалів світу.

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Квитки на заходи гурту розлітаються швидше, ніж встигають оголосити про їх проведення, а пісні звучать не лише у гаджетах прихильників та на концертах – їх можна почути і в рекламі Девіда Бекхема, і в популярному американському серіалі "Фарго", і в канадському фільмі "Гіркі жнива".

І не дивно, адже гармонійне поєднання drum'n'bass, industrial, soul-house та етно, синтез пісенної творчості народів світу видають унікальне явище, яке захоплює кожного, хто його почує. А додайте до переліченого магічний вокал учасників – і отримаєте справжнє містичне дійство, на яке перетворюється кожний концерт "ДахаБраха".

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Скоро, з листопада 2021 року, українські фанати зможуть потонути у цих атмосферних ритмах та почути найвідоміші композиції "ДахиБрахи" у одній концертній програмі. У живому виконанні вас заворожуватимуть композиції з платівки Alambari, а також такі хіти як "Карпатський реп", "Ягудки", "Сухий дуб" та багато інших.

Концерти відбуватимуться з дотриманням карантинних обмежень МОЗ України.

"ДахаБраха" даруватиме вибухові емоції:

13 листопада – Хмельницький;

15 листопада – Львів;

19 листопада – Полтава;

20 листопада – Черкаси;

24 листопада – Запоріжжя;

25 листопада – Дніпро;

26 листопада – Харків;

29 листопада – Вінниця;

30 листопада – Рівне;

1 грудня – Житомир;

4 грудня – Київ.

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