Музика на межі з чаклунством: фолк-квартет "ДахаБраха" відправляються у всеукраїнський тур
Джерело:"ДахаБраха"
Український етногурт "ДахаБраха" відомий далеко за межами України та активно гастролює за кордоном, де збирає повні зали. І вже з листопада 2021 року він відвідає низку українських міст, щоб вибухнути гучними концертами та подарувати яскраві емоції своїм фанатам. Де та коли відбудуться концерти – читайте нижче.
За 17 років творчого існування "ДахаБраха" твердо доказали, що українська культура – це бездонний колодязь натхнення, а українська музика – атмосферна, якісна та цікава мільйонам. І ця думка знаходить підтвердження не лише в українського слухача, а й за кордоном, де квартет збирає аншлаги та зриває шквальні оплески на сценах найбільших музичних фестивалів світу.
Читайте також Прощальний тур Україною: де та коли можна буде почути Vivienne Mort
Квитки на заходи гурту розлітаються швидше, ніж встигають оголосити про їх проведення, а пісні звучать не лише у гаджетах прихильників та на концертах – їх можна почути і в рекламі Девіда Бекхема, і в популярному американському серіалі "Фарго", і в канадському фільмі "Гіркі жнива".
І не дивно, адже гармонійне поєднання drum'n'bass, industrial, soul-house та етно, синтез пісенної творчості народів світу видають унікальне явище, яке захоплює кожного, хто його почує. А додайте до переліченого магічний вокал учасників – і отримаєте справжнє містичне дійство, на яке перетворюється кожний концерт "ДахаБраха".
Вас може зацікавити Етнічні костюми і запальні ритми: в Україні створюють фільм про знаменитий гурт "ДахаБраха"
Скоро, з листопада 2021 року, українські фанати зможуть потонути у цих атмосферних ритмах та почути найвідоміші композиції "ДахиБрахи" у одній концертній програмі. У живому виконанні вас заворожуватимуть композиції з платівки Alambari, а також такі хіти як "Карпатський реп", "Ягудки", "Сухий дуб" та багато інших.Важливо! Концерти відбуватимуться з дотриманням карантинних обмежень МОЗ України.
"ДахаБраха" даруватиме вибухові емоції:
- 13 листопада – Хмельницький;
- 15 листопада – Львів;
- 19 листопада – Полтава;
- 20 листопада – Черкаси;
- 24 листопада – Запоріжжя;
- 25 листопада – Дніпро;
- 26 листопада – Харків;
- 29 листопада – Вінниця;
- 30 листопада – Рівне;
- 1 грудня – Житомир;
- 4 грудня – Київ.
Чарівні "ДахаБраха" в Торонто з піснею "Ягудки": дивитись відео онлайн