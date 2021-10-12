Ще у 2019 році популярний український інді-рок-гурт на офіційній фейсбук-сторінці приголомшив звісткою про паузу на невизначений термін у музичній кар’єрі та тур Україною, який може стати останнім.

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"Vivienne Mort. Fin de la première partie" – кінець першого розділу. Він не про зникнення гурту як такого, але про його трансформацію, зміни у репертуарі та складі. А також це – останній акорд напередодні творчої паузи.

Дорогі друзі! Ми хочемо обійтися без пафосних заяв і сподіваємося, що ця новина не буде прийнята вами трагічно.

Vivienne Mort дасть низку концертів повним складом і візьме паузу на невизначений строк.

Тут мало б бути класичне запрошення з закликом не пропустити цей концерт, натомість ми просто від себе скажемо, що останнім часом рідко виступали повним складом, дуже за цим скучили, хочемо зустрітися з вами і заспівати разом,

– писав гурт у 2019 році у фейсбук-замітці.

На концерті ви почуєте і нову пісню "Друже Мій", і старі душевні та такі улюблені пісні, як от "Іній", "Сліди маленьких рук", "Голубка" тощо.

Vivienne Mort – Друже Мій: дивитися відео онлайн

"Цієї осені відбудеться тур Україною, в якому востаннє можна буде послухати пісні гурту в класичному звучанні. Ми кілька разів переносили тур і нарешті все схоже на те, що наша зустріч відбудеться. Я дякую слухачам, що дочекалися. Я була вражена їхньою довірою і тим, що вони зберігали квитки два роки. Їхні місця, як і раніше, закріплені за ними. Я дуже сподіваюся, що цього разу ми побачимося і ніщо нам не завадить. В програмі буде альбом "Досвід" та популярні програмні пісні", – розповіла вокалістка групи Vivienne Mort Даніела Заюшкіна в ефірі "Радіо Промінь".

Тож усі фанати гурту та любителі якісної української музики мають нагоду прийти та почути наживо чарівний вокал солістки Даніели Заюшкіної і заспівати разом улюблені пісні перед, ймовірно, довготривалою паузою.

Більше тут Гурт Vivienne Mort оголосив про творчу паузу: відома причина



Концертний тур Vivienne Mort / Джерело: фейсбук-сторінка Vivienne Mort

В яких містах побуває Vivienne Mort

З 25 жовтня по 19 листопада інді-рок гурт побуває у:

Луцьку

Рівному

Львові

Івано-Франківську

Хмельницькому

Вінниці

Полтаві

Харкові

Дніпрі

Запоріжжі

Миколаєві

Одесі

Кропивницькому

Черкасах

Києві

Дізнатися детальнішу інформацію про тур та придбати квитки можна за посиланням.