Грандіозне свято танцю та пластики: цими вихідними відбудеться міжнародний фестиваль Ballet UA

Міжнародний фестиваль балету пройде у Києві з 21 по 23 жовтня у Національній Опері. На сцені виступатимуть зірки світового та українського балету, вони змагатимуться за звання найкращих у своїх категоріях.

Програма усіх 3 днів фестивалю дуже насичена. Організатори також підготували для глядачів кілька сюрпризів: прем'єри та зіркових гостей.

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Ballet UA

: 21 – 23 жовтня о 19.00: Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка: 300 – 700 гривень

Ballet UA – це унікальне явище, що об’єднує на одній сцені артистів з різних країн світу, визнаних зірок світового балету та молодих танцівників. Будуть гості з Німеччини, Франції, Великої Британії, Австрії та 7 українських театрів! Фестиваль триватиме 3 дні, а кульмінацією стане Гала-концерт зірок світового балету.

Під час фестивалю відбудуться одразу кілька прем'єр – це балет "Широко Заплющені Очі" та другий акт балету "Данте".

"Широко заплющені очі"

Цей балет – 5 історій про кохання та пошук свого призначення у цьому буремному світі. У постановці використають музику трьох композиторів: Баха, Шопена та Рахманінова. Постановник балету поєднав окремі сцени у єдине ціле.

Щоб втілити свою ідею автору знадобилось 10 років. Проте постановка вийшла унікальною – у ній є мистецьке об’єднання класичної та сучасної хореографії.



На глядачів очікує прем'єра / Фото Ballet UA