Не знаєте, де можна зробити атмосферні фото у Києві, окрім його центральної частини? Ми підібрали 10 прекрасних локацій, світлини з яких прекрасно доповнять і вашу особисту колекцію, і стрічку в інстаграмі.

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Музей-майстерня Зноби-Голембієвських

Де: вулиця Ігоря Брановицького, 2В

Час роботи: понеділок – п’ятниця з 11:00 до 17:00

Вхід безплатний

Музей-майстерня творчої династії Зноби-Голембієвських – це велике зібрання авторських оригінальних скульптур трьох поколінь митців. Їх можна оглянути як зі звичайного ракурсу, так і з десятиметрової висоти – для цього використовують антресолі в основному залі.

Енергетика, атмосфера, відчуття присутності на творчій кухні, де багато років роблять скульптури – вражають та надихають на чарівні фотографії, для створення яких не шкода і запросити професійного фотографа.

Цікаво знати. Чимало киян та гостей міста вважають, що доторкнутися до коня козака Мамая, скульптури, що стоїть при вході до музею – це зловити за хвіст удачу.

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України

Де: вулиця Тимірязєвська, 1

Час роботи: щоденно з 8:00 до настання сутінок

Вхід: 60 гривень для дорослих, 30 гривень для школярів

Величезна площа, неймовірне різноманіття рослин та локацій, і навіть Корейський сад! Від портретів до косплею – місця для ідей багато.

Фотографії з ботанічного саду / Джерела: сайт Ботанічного саду, Вікіпедія та Аnga trevel

Ще трішки Азії у Києві – парк "Кіото"

Де: станція метро "Лісова", вулиця Кіото, 21

Ще одна відмінна локація для фото просто неба у східному, японському стилі. Звісно, самі прекрасні фото тут вийдуть весною, коли цвістимуть сакури, але і восени можна створити прекрасні світлини в золотистих відтінках біля скульптур, червоного моста або ж торії.

Національний історико-архітектурний музей Київська фортеця

Де: вулиця Госпітальна, 24А, вхід з бульвару Лесі Українки 12-14

Час роботи: щоденно з 10:00 до 18:00

Детальна інформація про ціни за посиланням

Велика площа унікального музейного комплексу з фортечною стіною, капонірами та арками біля входу та тунелями всередині, а також тут є відмінна стіна з дерев'яних балок, які мальовничо прикрашені зверху. Романтичні фото чи таємничі під Хелловін та у стилі фентезі – все у вашій фантазії та руках.

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Де: проспект Перемоги, 37

А як щодо фотографій просто неба з Хогвартсом на задньому фоні, зроблених прямо у столиці? Територія Політехнічного інституту наштовхує саме на такі враження! А ще красивими тут будуть фото у вінтажному стилі в елегантному вбранні чи нуарні чорно-білі фотографії.

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського / Джерело ZeFt

Манекени на вулиці Олеся Гончара

Де: вулиця Олеся Гончара, 25

Одна з найкрасивіших арок Києва подарує вам крутий стріт-стайл чи кежуал, які тут будуть виглядати просто чудово! Золотисті манекени стануть класним доповненням до ваших фото, а якщо прийти сюди ввечері, то світлом їх наповнять вогники.

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НСК "Олімпійський"

Де: вулиця Велика Васильківська, 55

Час роботи: з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45

Детальніша інформація щодо доступу на сайті НСК

На головній арені України є безліч залів та локацій, на яких можна зробити класні фотографії ледь не будь-якому стилі: Green Heart, BALLPARK, чаша стадіону, панорамний ТВ-компаунд, зовнішній периметр та багато інших. Обирайте стиль, вбрання, день та поповнюйте стрічку свого інстаграму свіжими фотографіями.



Локації у НСК "Олімпійський" / Джерело Kyivmaps

Heli Spot

Де: Проспект соборності 30, 2й під'їзд

Час роботи: щодня з 10:00 до 04:00

Дізнатися про ціни та послуги, а також забронювати час можна за посиланням

А хочете захопливі фото на висоті 127 метрів над Києвом з виглядом на Дніпро? Одна думка про це малює неймовірні кадри в уяві! А для комфортнішої роботи вам можуть запропонувати пледи, крісла-мішки, дивани, столики та стільці та ілюмінацію – чим не фотостудія просто неба?

Чарівна локація Heli Spot: дивитись відео онлайн

Аутлет містечко Мануфактура

Де: Обухівське шосе-2, 2, Ходосівка, Київ

Час роботи: щоденно з 10:00 до 21:00

Тут ви можете опинитися в казковій "Голландії" неподалеку столиці України. Невеликі цегляні будиночки, акуратно доглянута територія, а також безліч кафе та бутиків. Прекрасне місце і для фотосесії, і для відпочинку.

Французький квартал

Де: вулиця Академіка Філатова, 2/1

Щоб зробити ефектні кадри на фоні Ейфелевої вежі – не обов’язково їхати у Париж, адже у Києві є 16-метрова її копія. Звісно, локація доволі відома киянам, але важко не погодитись, що тут можуть вийти й справді ефектні фото.