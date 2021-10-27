ODARA дасть перший сольний концерт у Києві: чим дивуватиме артистка

Співачка Odara (Дар'я Ковтун) готується до першого сольного концерту, який запланований на 31 жовтня. Перед знаковим виступом артистка анонсувала, що виконає кілька композицій у дуеті зі своїм чоловіком – знаменитим піаністом Євгеном Хмарою.

ODARA виступить у київському концерт-холі Bel Etage в останній день жовтня. Вартість квитків – від 350 гривень.

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ODARA про перший сольний концерт

ODARA розповіла, що для неї це – перша зустріч зі слухачем та глядачем, яке нагадує перше побачення.

Я ще не знаю, яка моя авдиторія: у мене навіть не було можливості з нею познайомитись. Тому на свій сольний концерт чекаю як діти, Новий рік, і не знають, що там буде під ялинкою,

– жартома зазначила виконавиця.

На концерті прозвучать пісні з першого альбому Odara, деякі композиції з телевізійних проєктів. Атмосферу створюватимуть музиканти, які гратимуть наживо. Співачка підкреслила, що це буде камерний виступ без жодного шоу. Вона назвала це "інтимним контактом" між музикантами та глядачами в залі, під час якого народжується співтворчість.

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Чим дивуватиме ODARA на концерті

За словами виконавиці, однією з особливих композицій на концерті буде незвичний творчий джем. Його ODARA разом з чоловіком привезли з Африки. Вони назвали його "мантра кохання". У ній Дар'я промовляє українською "я кохаю", а замбійка співала на своєму діалекті цю ж фразу. Але під час виступу до цього джему приєднаються й глядачі. Також на концерті буде чоловік співачки – Євген Хмара. Він виконає кілька композицій.

Ми називаємо це "ходити один до одного в гості". Я завжди у нього в гостях на концерті, а він – у мене. Тому ми продовжуємо цю традицію,

– додала виконавиця.

Співачка також висловила щире побажання, щоб усі її слухачі після концерту вийшли наповненими та натхненними.